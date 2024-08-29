Xakep #303. Свой Arch Linux
Второй бумажный спецвыпуск «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы, уже напечатан, и многие читатели уже получили свои экземпляры (их отзывы можно найти здесь)
Тираж нового сборника ограничен, но мы по-прежнему принимаем заказы. Не упусти возможность добавить этот номер в свою коллекцию!
Второй спецвыпуск насчитывает 240 страниц и станет отличным дополнением к твоему архиву, а также крутым подарком для любого, кто интересуется технологиями и кибербезопасностью.
Что внутри?
В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghira;
- и многому другому.
Каждая статья в новом сборнике сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволит заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.
Журналы защищены термоусадочной пленкой, упакованы в прочные картонные конверты и уже лежат в ожидании своих владельцев на нашем складе.
Поспеши оформить заказ, пока второй спецвыпуск есть в наличии!
Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.