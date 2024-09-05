Начался новый учебный год, и INSECA делится подборкой курсов, которые стартуют в сентябре. Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми ИБ-специалисты сталкиваются каждый день.

Vulnerability management. Практический курс по управлению уязвимостями.

Начало занятий 7 сентября

Пройди весь путь VM на практике – от поиска и эксплуатации, до устранения уязвимостей. На занятиях тебя ждет:

14 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие задачи специалиста;

Metasploit, Nessus, Acunetix и другие инструменты;

четыре онлайн-вебинара с наставником;

встреча с Давидом Ордяном, сооснователем Metascan;

бонус — VM Toolbox.

Начни бесплатно.

Threat Intelligence. Практический курс по киберразведке.

Начало занятий 7 сентября

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Курс ориентирован на практику и учит думать, как TI-аналитик. На занятиях тебя ждет:

17 практических работ, которые воссоздают весь жизненный цикл TI;

пять экспертов в области ИБ, которые поделятся опытом и ответят на вопросы;

пять онлайн-вебинаров, на одном из них Олег Скулкин расскажет, как искать новые угрозы и связи;

использование Python для сбора данных и выявления фишинговых ресурсов;

работа с реальным порталом киберразведки BI.ZONE Threat Intelligence;

бонус — бесплатный доступ к курсу «OpenCTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз».

Начни бесплатно.

Digital Forensics & Incident Response. Практический курс по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты.

Начало занятий 14 сентября

Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности. На занятиях тебя ждет:

26 практических работ, каждая симулирует рабочие задачи специалиста;

Volatility, FTK Imager, FastIR collector, Velociraptor и другие инструменты;

восемь онлайн-вебинаров с наставниками, на одном из них Олег Скулкин расскажет, как эффективно применять киберразведданные при реагировании на инциденты;

бонус — DFIR Toolbox.

Начни бесплатно.

Threat Hunting. Практический курс по поиску киберугроз.

Начало занятий 14 сентября

Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки. На курсе ты научишься:

выявлять аномалии на хосте и в сетевом трафике, которые не были задетектированы стандартными средствами защиты;

отличать аномалии от легитимного поведения;

понимать мышление злоумышленников;

формулировать и проверять гипотезы о киберугрозах.

Начни бесплатно.

Аналитик SOC. Практический курс по мониторингу и реагированию на инциденты

Начало занятий 14 сентября

Получи навыки выявления киберугроз и оперативного реагирования на инциденты ИБ. 27 практических работ курса выполняются в SOC-лаборатории, которая работает на базе ELK.

Начни бесплатно.

В INSECA учатся

Что еще важно

Обучение по государственной лицензии Л035-01239-34/01113565

Ты получишь удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое можно добавить к резюме и показать работодателю. А еще ты сможешь получить налоговый вычет 13%.

Учим тому, что точно пригодится в работе

Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются специалисты ИБ каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.

Без отрыва от работы

Комфортная нагрузка и гибкий график позволяет совмещать обучение и работу. В среднем студенту нужно выделять на прохождение курса 1,5 часа ежедневно в свободное от работы время.

Учим мыслить, а не нажимать на кнопки

Широкий взгляд, без концентрации на конкретных инструментах или вендорах. Пройдя курс, ты сразу сможешь применять полученные навыки на практике.

Нет битых ссылок

Только актуальные инструменты в качестве примеров.

Доступ к курсу на 6 месяцев

Возвращайся к материалам и повторяй изученное.

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