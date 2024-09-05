Начался новый учебный год, и INSECA делится подборкой курсов, которые стартуют в сентябре. Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми ИБ-специалисты сталкиваются каждый день.
Vulnerability management. Практический курс по управлению уязвимостями.
Начало занятий 7 сентября
Пройди весь путь VM на практике – от поиска и эксплуатации, до устранения уязвимостей. На занятиях тебя ждет:
- 14 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие задачи специалиста;
- Metasploit, Nessus, Acunetix и другие инструменты;
- четыре онлайн-вебинара с наставником;
- встреча с Давидом Ордяном, сооснователем Metascan;
- бонус — VM Toolbox.
Threat Intelligence. Практический курс по киберразведке.
Начало занятий 7 сентября
В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Курс ориентирован на практику и учит думать, как TI-аналитик. На занятиях тебя ждет:
- 17 практических работ, которые воссоздают весь жизненный цикл TI;
- пять экспертов в области ИБ, которые поделятся опытом и ответят на вопросы;
- пять онлайн-вебинаров, на одном из них Олег Скулкин расскажет, как искать новые угрозы и связи;
- использование Python для сбора данных и выявления фишинговых ресурсов;
- работа с реальным порталом киберразведки BI.ZONE Threat Intelligence;
- бонус — бесплатный доступ к курсу «OpenCTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз».
Digital Forensics & Incident Response. Практический курс по цифровой криминалистике и реагированию на инциденты.
Начало занятий 14 сентября
Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности. На занятиях тебя ждет:
- 26 практических работ, каждая симулирует рабочие задачи специалиста;
- Volatility, FTK Imager, FastIR collector, Velociraptor и другие инструменты;
- восемь онлайн-вебинаров с наставниками, на одном из них Олег Скулкин расскажет, как эффективно применять киберразведданные при реагировании на инциденты;
- бонус — DFIR Toolbox.
Threat Hunting. Практический курс по поиску киберугроз.
Начало занятий 14 сентября
Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки. На курсе ты научишься:
- выявлять аномалии на хосте и в сетевом трафике, которые не были задетектированы стандартными средствами защиты;
- отличать аномалии от легитимного поведения;
- понимать мышление злоумышленников;
- формулировать и проверять гипотезы о киберугрозах.
Аналитик SOC. Практический курс по мониторингу и реагированию на инциденты
Начало занятий 14 сентября
Получи навыки выявления киберугроз и оперативного реагирования на инциденты ИБ. 27 практических работ курса выполняются в SOC-лаборатории, которая работает на базе ELK.
В INSECA учатся
Что еще важно
Обучение по государственной лицензии Л035-01239-34/01113565
Ты получишь удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое можно добавить к резюме и показать работодателю. А еще ты сможешь получить налоговый вычет 13%.
Учим тому, что точно пригодится в работе
Каждый модуль обучения содержит боевые задачи, с которыми сталкиваются специалисты ИБ каждый день. При решении задач студенты используют реальные инструменты и платформы.
Без отрыва от работы
Комфортная нагрузка и гибкий график позволяет совмещать обучение и работу. В среднем студенту нужно выделять на прохождение курса 1,5 часа ежедневно в свободное от работы время.
Учим мыслить, а не нажимать на кнопки
Широкий взгляд, без концентрации на конкретных инструментах или вендорах. Пройдя курс, ты сразу сможешь применять полученные навыки на практике.
Нет битых ссылок
Только актуальные инструменты в качестве примеров.
Доступ к курсу на 6 месяцев
Возвращайся к материалам и повторяй изученное.
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