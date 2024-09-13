C 3 по 5 октября пройдет ежегодный онлайн-кэмп для ИБ-специалистов — CyberCamp 2024. Цель этих масштабных командных киберучений — обмен практическим опытом по теме кибербезопасности. Кэмп соберет более 10 000 экспертов из сферы информационной безопасности, а количество участников ИБ-команд в этом году увеличится до 600. Также впервые финалисты студенческой лиги смогут попасть в финал Международных игр по кибербезопасности.

CyberCamp — это трехдневный технологический онлайн-кэмп, позволяющий обмениваться практическим опытом и знаниями в области кибербезопасности в прямом эфире, а также онлайн-митапы с разбором заданий киберучений в течение года.

В этом году в программе CyberCamp:

25 докладов ключевых экспертов в области ИБ;

16 сценариев командных киберучений в корпоративной и студенческой лигах;

более 30 интерактивных заданий для всех участников эфира.

На мероприятии выступят специалисты из «Инфосистемы Джет», BI.ZONЕ, F.A.C.C.T., Positive Technologies, R-Vision, «Лаборатории Касперского», «Кода Безопасности» и так далее. В прямом эфире докладчики расскажут, как выстроить эффективную защиту от кибератак и объяснят, как повысить киберустойчивость.

Главная тема CyberCamp 2024 — Cyber Kill Chain. Вместе с ИБ-экспертами участникам предстоит изучить все аспекты киллчейна: научиться прогнозировать, эмулировать, обнаруживать, предотвращать нападение на каждом этапе и останавливать хакеров.

Участие доступно в двух форматах: соло, как зритель, или с командой. При регистрации нужно выбрать одну из трех фракций — Blue (команда мониторинга и расследований), Red (команда наступательной безопасности) или Yellow Team (команда архитекторов и методологов).

Цель всех фракций одна — обеспечить эффективную защиту компании от актуальных киберугроз. В командном варианте необходимо определиться с лигой — командной или студенческой — и подать заявку до 19 сентября 2024 года. Командные киберучения пройдут на платформе Jet CyberCamp.

Для топ-3 команд каждой лиги предусмотрены денежные призы, а также фирменные худи с уникальным дизайном. Так, лучшие участники корпоративной лиги получат 300 000, 200 000 и 100 000 рублей, студенческой — 100 000, 70 000 и 50 000 рублей. Кроме того, впервые финалисты студенческой лиги смогут попасть в финал Международных игр по кибербезопасности. Общий призовой фонд CyberCamp составит 5 000 000 рублей.

Платформа с эфиром, докладами, практическими заданиями, а также мерч и призы будут доступны для всех зарегистрированных участников CyberCamp 2024. За выполнение эфирных заданий и прохождение игры на платформе полагаются «сайбы» (виртуальная валюта мероприятия), которые можно будет потратить в CyberShop.

На платформе мероприятия уже открыт один доклад, а также несколько заданий — за их выполнение можно заработать первые сайбы. Все задания можно пройти только один раз.

Реклама. АО «Инфосистемы Джет». ИНН 7729058675.