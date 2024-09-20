24 сентября состоится первая практическая конференция «Группы Астра» для разработчиков – Astra DevConf 2024. На мероприятии эксперты «Группы Астра» и приглашенные эксперты поделятся практикой создания приложений на базе отечественных и open source технологий, методами продуктивной работы проектных команд и развенчают некоторые мифы, касающиеся разработки в Linux-среде.

Конференция Astra DevConf 2024 даст ответы на вопросы, касающиеся всех этапов жизненного цикла разработки ПО, применения в нем отечественных решений и самых современных технологий.

На пленарной секции слушателей ожидает презентация новой версии ОС Astra Linux 1.8 и единой платформы для разработчиков и сервиса GitFlic. Также эксперты расскажут о том, как легко и просто опубликовать приложение в RuStore, как интегрировать стороннее ПО и оборудование в экосистему «Группы Астра», как разрабатывать приложения для Astra Linux.

Спикерами пленарной части мероприятия и сессий выступят представители различных подразделений «Группы Астра» (Astra Linux, «Тантор Лабс», AstraAutomation, GitFlic, ReadyforAstra), а также представители технологических партнеров вендора – ведущих российских ИТ-компаний.

Последующие доклады будут разделены на четыре тематических сессии:

«Разработка» – для всех интересующихся нюансами процессов разработки, обеспечением безопасности кода, применением конкретных языков и фреймворков;

– для всех интересующихся нюансами процессов разработки, обеспечением безопасности кода, применением конкретных языков и фреймворков; «Экспертиза» – будет посвящена практике миграции на российские решения, а также инновационным или уникальным технологиям и подходам к разработке;

– будет посвящена практике миграции на российские решения, а также инновационным или уникальным технологиям и подходам к разработке; «Сервис» – участники обсудят лучшие практики, новые технологии и подходы, направленные на повышение качества и эффективности разработки, тестирования и внедрения решений в современном технологичном ландшафте.

– участники обсудят лучшие практики, новые технологии и подходы, направленные на повышение качества и эффективности разработки, тестирования и внедрения решений в современном технологичном ландшафте. «Кибербезопасность» – обо всем, что касается разработки надежного и безопасного ПО, его интеграции со средствами защиты и обеспечения безопасности данных. Речь пойдет о рисках, с которыми могут столкнуться разработчики ПО на базе open source проектов и том, как «Группа Астра» может помочь им в создании безопасных решений. Также будет затронута тема разработки продуктов, которые можно аттестовать для использования в различных сегментах, в том числе на предприятиях КИИ.

Любителей протестировать передовые технологии своими руками на конференции ждут выставочная и демонстрационная зоны.

Кроме того, все участники получат доступ к личному кабинету разработчика «Группы Астра», в котором они смогут бесплатно скачивать решения экосистемы вендора для изучения и тестирования (в том числе ОС Astra Linux 1.8), а также воспользоваться необходимыми инструментами разработки, получить примеры кода и готовые стенды.

«Astra DevConf 2024 — это уникальная площадка для обмена знаниями, опытом и инновационными идеями в области разработки программного обеспечения. Мы как лидеры в секторе инфраструктурного ПО увидели необходимость объединить экспертов и профессионалов, чтобы обсудить современные вызовы и решения, а также поделиться практиками, которые способствуют улучшению качества и эффективности разработки», — комментирует Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Принять участие в Astra DevConf 2024 можно как в очном формате, так и онлайн. Для подачи заявки на участие в конференции достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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