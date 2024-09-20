До 23 сентября включительно ты можешь поучаствовать в акции от хостинг-провайдера FirstVDS и окунуться в атмосферу 80-х. В программе: скидки на VDS до 35%, сертификаты на баланс до 1000 рублей и мерч от FirstVDS. Также участников ждет розыгрыш призов для настоящих программистов — микрокомпьютеры Raspberry Pi 5 8ГБ, клавиатуры Nuphy Field75 и игровое кресло ZONE 51.

Розыгрыш призов

Мемы с котиками под угрозой — Хакермен решил навсегда удалить их все из интернета! Но мемы можно спасти и остановить Хакермена, приняв участие в розыгрыше призов. Для этого понадобится пройти квиз «Настоящий программист», ответив на 12 вопросов на время. На кону:

микрокомпьютеры Raspberry Pi 5 8 ГБ;

клавиатуры Nuphy Field75;

игровое кресло ZONE 51;

Розыгрыш состоится 24 сентября 2024 года в 12:00 по московскому времени. Пройти квиз и стать участником розыгрыша можно до 23:59 23 сентября.

Загадки от Хакермена

Для тех, кто не ищет легких путей, Хакермен приготовил задания посложнее — ежедневные загадки и настоящий квест по обмену карточками. За выполнение этих задач можно получить:

сертификаты на баланс с номиналом до 1000 рублей;

лимитированный мерч FirstVDS;

и дополнительные шансы на победу в розыгрыше.

Побороться за подарки с Хакерменом можно здесь.

Растущая скидка на заказ VDS

До 23 сентября проект FirstVDS предлагает заказать сервер с большой скидкой. Чем больше период оплаты сервера, тем выше скидка на новые VDS. При заказе сервера:

на 1 месяц — скидка 20%;

на 3 месяца — скидка 25%;

на 6 месяцев — скидка 30%;

на 12 месяцев — скидка 35%.

Новый рецепт GitLab

GitLab — это платформа для управления и хранения исходных кодов проектов с возможностью совместной работы над ними. А рецепт — готовый набор софта (предустановленное ПО), который можно автоматически развернуть на новом или действующем сервере и сразу приступить к работе, например, с тем же GitLab, сэкономив время и силы.

Реклама. АО «ИОТ». ИНН 7731399513.