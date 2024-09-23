24 октября 2024 года в Москве состоится конференция «Сохранить всё: безопасность информации», которая соберет более 1500 ИБ-специалистов, регуляторов и представителей бизнеса для совместной разработки комплексного подхода к защите данных каждом этапе их жизненного цикла.

Когда: 24 октября 2024 Где: Москва, ул. Вильгельма Пика, 16, конгресс-центр Soluxe Зарегистрироваться

Уже второй раз конференция станет платформой для диалога между государством, крупным бизнесом, специалистами в области права и информационных технологий. Участники смогут не только обменяться лучшими практиками в области защиты информации, но и посодействуют укреплению цифрового суверенитета российской кибербезопасности.

Спикерами и участниками выступят:

представители Минцифры и ФСТЭК;

эксперты отрасли — Сергей Лебедь (Сбер) Андрей Масалович («Кибердед»), Лука Сафонов, Рустэм Хайретдинов, Денис Батранков и другие;

Ассоциация больших данных, Ассоциация юристов России и другие организации, влияющие на сферу безопасности данных;

опытные практики — CISO и CIO крупнейших компаний.

Специальным гостем выступит писатель-фантаст Вадим Панов, который поделится своим видением будущего цифровых технологий и кибербезопасности в условиях глобальной цифровизации.

Темы конференции:

Тренды безопасности данных — перспективные угрозы и технологии 2025 года.

Грядущие вызовы в ближайшие годы. Какие новые технологии помогут защитить данные.

Рынок информации — кому и зачем нужны ваши данные. Как современные корпорации и преступные группы используют информацию, и почему данные становятся столь ценными ресурсами.

Откуда берутся данные для обучения нейросетей, и как это влияет на стоимость безопасности. Как защита данных меняется в эпоху машинного обучения и искусственного интеллекта.

Почему корпорации не хотят строить моновендорную защиту. Как правильно выбрать решения для кибербезопасности, и зачем крупные компании ищут многовендорные решения.

Путь от экосистем к коллаборациям. Как выстраивать эффективные коллаборации между компаниями для повышения уровня информационной безопасности.

Какие вопросы нужно задавать специалистам по ИБ и ИТ, чтобы понять, что система безопасности действительно надежна.

Как правильно оценить убытки от инцидентов ИБ. Какие финансовые потери могут возникнуть, и как заранее подготовить бюджет на киберзащиту.

Оптимальные инвестиции в кибербезопасность. Как определить, сколько нужно вкладывать в защиту, чтобы минимизировать риски и предотвратить критические инциденты.

Хакатон «Следы хакера»

В рамках конференции пройдет хакатон, где 24 участника будут соревноваться в расследовании инцидентов и нахождении следов, оставленных хакерами. Шесть победителей получат призы от спонсоров мероприятия.

Форматы участия

Участник — участие бесплатно, открыта регистрация на сайте.

Партнер — расширенные возможности, включая размещение стенда компании.

Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Реклама. ООО «Гарда Технологии». ИНН 5260443081.