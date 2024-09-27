Книга состоит из двенадцати глав, посвященных разным аспектам безопасности компьютерных сетей. На ее страницах ты найдешь полезные сведения о протоколе DTP от компании Cisco Systems и работе с оборудованием Cisco. Да, настройка железа важна, но как его можно взломать? Автор показывает слабые места и рассказывает, что нужно сделать, чтобы закрыть эти дыры. Примерно такая же история с MikroTik — тут много интересных нюансов, как по части атак, так и в плане защиты. В книге собран значительный объем информации о безопасности оборудования MikroTik и методах правильной настройки этого оборудования.
В книге ты найдешь большое руководство по пентесту канального уровня сети, инструкцию, помогающую грамотно защитить сети от спуфинг‑атак, а кроме того, ты научишься использовать виртуальные машины для постэксплуатации систем и эффективно работать с Kali Linux. Автор дает конкретные рекомендации, как проводить пентесты с наименьшими последствиями, не обрушивая сеть, не оставляя за собой следов или неполадок, которые потом будет трудно исправить.
Эта книга для тех, кто хочет реально разобраться в защите сетей, а не просто бегло ознакомиться с теорией. Каждый раздел — это глубокий анализ с конкретными практическими советами. Если ты хочешь научиться мыслить, как хакер, а также освоить действительно эффективные методы пентеста и защиты сетевого периметра — книга «Сети глазами хакера» точно стоит твоего времени.
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