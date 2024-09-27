Пред­ставь, что ты в оче­ред­ной раз стал­кива­ешь­ся с задачей — защитить сеть от внеш­них атак. Ты уже зна­ком с осно­вами информа­цион­ной безопас­ности, но понима­ешь, что нуж­но дви­гать­ся даль­ше, разоб­рать­ся в тон­костях устрой­ства сетей и работы обо­рудо­вания. Что­бы помочь тебе в этом, пос­тоян­ный автор «Хакера» Ма­гама Базаров написал кни­гу «Сети гла­зами хакера» — путево­дитель по миру сетевой безопас­ности, где каж­дая гла­ва — это пог­ружение в реаль­ные методы и инс­тру­мен­ты, которы­ми поль­зуют­ся хакеры и пен­тесте­ры.

Кни­га сос­тоит из две­над­цати глав, пос­вящен­ных раз­ным аспектам безопас­ности компь­ютер­ных сетей. На ее стра­ницах ты най­дешь полез­ные све­дения о про­токо­ле DTP от ком­пании Cisco Systems и работе с обо­рудо­вани­ем Cisco. Да, нас­трой­ка железа важ­на, но как его мож­но взло­мать? Автор показы­вает сла­бые мес­та и рас­ска­зыва­ет, что нуж­но сде­лать, что­бы зак­рыть эти дыры. При­мер­но такая же исто­рия с MikroTik — тут мно­го инте­рес­ных нюан­сов, как по час­ти атак, так и в пла­не защиты. В кни­ге соб­ран зна­читель­ный объ­ем информа­ции о безопас­ности обо­рудо­вания MikroTik и методах пра­виль­ной нас­трой­ки это­го обо­рудо­вания.

В кни­ге ты най­дешь боль­шое руководс­тво по пен­тесту каналь­ного уров­ня сети, инс­трук­цию, помога­ющую гра­мот­но защитить сети от спу­финг‑атак, а кро­ме того, ты научишь­ся исполь­зовать вир­туаль­ные машины для пос­тэкс­плу­ата­ции сис­тем и эффектив­но работать с Kali Linux. Автор дает кон­крет­ные рекомен­дации, как про­водить пен­тесты с наимень­шими пос­ледс­тви­ями, не обру­шивая сеть, не оставляя за собой сле­дов или непола­док, которые потом будет труд­но испра­вить.

Эта кни­га для тех, кто хочет реаль­но разоб­рать­ся в защите сетей, а не прос­то бег­ло озна­комить­ся с теорией. Каж­дый раз­дел — это глу­бокий ана­лиз с кон­крет­ными прак­тичес­кими совета­ми. Если ты хочешь научить­ся мыс­лить, как хакер, а так­же осво­ить дей­стви­тель­но эффектив­ные методы пен­теста и защиты сетево­го перимет­ра — кни­га «Сети гла­зами хакера» точ­но сто­ит тво­его вре­мени.

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