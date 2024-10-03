Успей приобрести второй бумажный спецвыпуск «Хакера» — настоящий артефакт для всех, кто увлекается технологиями и кибербезопасностью. Сборник включает 240 страниц с лучшими материалами за 2017–2019 годы и может стать не только хорошим дополнением к твоему архиву, но и отличным подарком.

Напоминаем, что тираж уже напечатан, и многие читатели уже получили свои экземпляры (их отзывы можно найти здесь).

Тираж нового сборника ограничен, но мы по-прежнему принимаем заказы. Не упусти возможность пополнить коллекцию!

Что внутри?

В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

социальной инженерии;

шифрованию в мессенджерах;

уязвимостям IOT;

китайским хакерским группировкам;

взлому iPhone;

программированию FPGA;

даркнету;

реверс-инжинирингу гаджетов;

фреймворку Ghidra;

и многому другому.

Каждая статья в новом спецвыпуске сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволит заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.

Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку и надежный картонный конверт. Они уже ждут своих новых владельцев на складе!

Поспеши оформить заказ, пока второй спецвыпуск есть в наличии!

Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.