Xakep #304. IP-камеры на пентестах
Успей приобрести второй бумажный спецвыпуск «Хакера» — настоящий артефакт для всех, кто увлекается технологиями и кибербезопасностью. Сборник включает 240 страниц с лучшими материалами за 2017–2019 годы и может стать не только хорошим дополнением к твоему архиву, но и отличным подарком.
Напоминаем, что тираж уже напечатан, и многие читатели уже получили свои экземпляры (их отзывы можно найти здесь).
Тираж нового сборника ограничен, но мы по-прежнему принимаем заказы. Не упусти возможность пополнить коллекцию!
Что внутри?
В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghidra;
- и многому другому.
Каждая статья в новом спецвыпуске сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволит заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.
Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку и надежный картонный конверт. Они уже ждут своих новых владельцев на складе!
Поспеши оформить заказ, пока второй спецвыпуск есть в наличии!
Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.