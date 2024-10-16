На прошлой неделе вышла новая версия RuDesktop 2.7, программного комплекса для удаленного управления рабочими столами и унифицированного управления IT-инфраструктурой. 17 октября 2024 года состоится вебинар, где разработчики расскажут о новых функциях и обновлениях.

Масштабируемое исполнение политик через очередь задач и пул рабочих процессов

В RuDesktop 2.7 реализована масштабируемая система исполнения политик на сервере, оптимизирующая производительность при больших объемах автоматизированных рабочих мест (АРМ). Новый планировщик задач ускоряет и делает исполнение политик более предсказуемым при высоких нагрузках.

Кроме того, новая функция отслеживания прогресса выполнения задач позволяет пользователям видеть оценочное время завершения в реальном времени.

Режим конфиденциальности для Linux

В новой версии реализована функция активации режима конфиденциальности для оператора при управлении Linux-хостами. Режим конфиденциальности блокирует ввод пользователя на АРМ и затемняет экран, предотвращая случайное раскрытие данных, с которыми работает оператор удаленно. Это улучшение будет особенно полезно для банковского сектора, который зачастую работает с чувствительной информацией.

Политика аппаратной и программной инвентаризации устройств для пользователей удаленного доступа

Внедрена политика инвентаризации ПО и оборудования для пользователей с лицензией только на удаленный доступ, что существенно расширяет функциональность системы для этой категории лицензионных пользователей.

Новая политика встроена в систему и позволяет администраторам системы видеть аппаратное и программное обеспечение рабочих станций. Добавлены специальные вкладки для отображения инвентаризации в конечных устройствах, представляющие наглядную информацию о программно-аппаратном обеспечении рабочей станции.

Портал самообслуживания по установке ПО для клиентов

В RuDesktop 2.7 полностью переработан портал самообслуживания для установки ПО, который теперь имеет интуитивно понятный плиточный интерфейс. Информация представлена в виде иконок с подробным описанием, что позволяет пользователям быстро находить необходимое ПО и устанавливать его самостоятельно, что позволяет снизить нагрузку на IT-департамент.

Автоматическое изменение разрешения экрана в клиенте RuDesktop при удаленном подключении

Теперь при удаленном подключении в клиенте RuDesktop экран удаленного компьютера автоматически подстраивается под размер окна оператора, динамически изменяя разрешение. Функция делает работу с удаленными сессиями удобнее и эффективнее, устраняя необходимость ручной настройки и улучшая пользовательский опыт оператора.

Unix-сокеты по умолчанию

В новой версии появилась поддержка Unix-сокетов по умолчанию, что улучшает параметры горизонтальной масштабируемости системы и обеспечивает более стабильную и быструю работу сервера при любых нагрузках.

Уменьшение сбора фактов на устройствах

Внедрены улучшения, направленные на снижение объема собираемых данных на устройствах, что оптимизирует процесс исполнения политик, делая его более быстрым и незаметным для конечной рабочей станции.

Новая вкладка «Обнаружение хостов в сети»

Вкладка «Обнаружение хостов в сети» упрощает сканирование и установку клиента RuDesktop для Linux-рабочих станций. Включение сканера и установщика по протоколу SSH позволяет эффективно обнаруживать устройства и автоматически устанавливать RuDesktop на конечные рабочие станции.

Уведомление об отсутствии или изменении оборудования

Добавлена возможность уведомлять администратора системы об изменении состава оборудования или его отсутствии. Теперь администратор может оперативно узнавать о событии подмены оборудования на всех подконтрольных устройствах и предотвращать хищения в организации (например, если видеокарту заменили с Nvidia на Intel, а оперативную память уменьшили с 16 ГБ до 8 ГБ).

Возможность первоначальной настройки клиента — kickstart

В веб-интерфейс RuDesktop добавили настройку основных параметров клиента при подключении к серверу. Теперь для клиента можно задать: тему оформления, возможность уменьшить отображение пунктов меню клиента, возможность принимать невалидные сертификаты и так далее. При этом настройки можно разделить по типам ОС.

Право для отображения паролей в клиенте

IT-администраторы получили больше возможностей для эффективного контроля доступа и адаптации интерфейса под нужды организации. Добавлено право для гибкого управления отображением временных и постоянных паролей в клиенте, что добавляет гибкость в настройки интерфейса клиента, повышает безопасность и удобство работы пользователей.

Автоматический сбор диагностики на сервере

Для упрощения процесса диагностики на сервере внедрена новая команда «rudediag», которая автоматически собирает данные о конфигурации сервера и системные логи. Это значительно ускоряет работу по диагностике проблем в технической поддержке.

Указание собственного города в подсетях и мостах

Благодаря новой функции пользователи смогут задавать собственные названия городов и координаты для точного отображения данных на физической карте и в таблице «Устройства». Это упрощает работу с географической информацией и улучшает визуализацию размещения оборудования, что особенно важно для организаций с распределенной инфраструктурой.

Вебинар

На вебинаре специалисты подробно расскажут о новых функциях и обновлениях в RuDesktop 2.7 и о том, почему эти нововведения оптимизируют процессы управления и делают взаимодействие с удаленными устройствами более удобным.

Дата и время: 17 октября 2024 года, 11:00 (по московскому времени)

Место: МТС Линк

Спикеры:

Надежда Цецохо, менеджер отдела продаж RuDesktop;

Никита Хорошайло, специалист отдела внедрения RuDesktop;

Филипп Вохминцев, менеджер продукта RuDesktop.

В программе вебинара:

рассказ о новых возможностях RuDesktop, масштабируемой системе исполнения политик и автоматическом сборе диагностики на сервере;

рассказ о новом портале самообслуживания, который упрощает установку ПО, а также о функции активации режима конфиденциальности для пользователей Linux;

обсуждение улучшений в инвентаризации устройств и ПО, а также возможности эффективного контроля доступа и настройки интерфейса.

Регистрация:

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно здесь.

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