Компания «МКО Системы» приглашает на ежегодную конференцию по информационной безопасности Corporate Incident Response and Forensic ‘24, которая пройдет в Москве 14 ноября 2024 года.

CIRF — это ежегодное мероприятие в области корпоративной информационной безопасности, объединяющее профессионалов для обмена знаниями, практическими кейсами, инструментами и экспертной оценкой.

Кто будет?

Руководители и специалисты в сфере ИБ и ИТ, представители служб безопасности частных компаний и государственных корпораций из России и стран СНГ.

Что будет?

Доклады в трех тематических секциях — «Техника», «Тактика» и «Стратегия», а также традиционная секция «Живое общение», которая ориентирована на повышение осведомленности о современных технологиях, инструментах, трендах и подходах в области информационной безопасности.

Дата и время: 14 ноября 2024 года, с 10:00 до 20:00. Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться. Место проведения: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, стр. 1. Подробнее о конференции: https://mko-security.ru/cirf

Узнать больше о мероприятии, прошедшем в 2023 году, можно на официальном сайте.

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