Стали известны предварительные темы программы SOC Forum 2024. В этом году мероприятие выйдет за пределы стандартного круга тем и включает три тематических дня вместо привычных двух.

Каждый день форума будет посвящен отдельной теме:

кибербезопасность для бизнеса и государства;

технологии защиты;

практический разбор кейсов кибератак и проектов по оценке защищенности.

Это позволит экспертам выбрать наиболее подходящий трек для выступления, а гостям форума — спланировать программу посещения, ознакомившись с разными подходами к формированию кибербезопасности.

Первый день. Бизнес и государство

Откроют форум доклады и дискуссии по бизнес-ориентированному подходу к ИБ и внедрению комплексной кибербезопасности для бизнеса. Эксперты обсудят, чего ИТ-директора крупных компаний ждут от отрасли, каким образом ИБ влияет на бизнес-процессы, и как «подружить» цифровизацию со стратегией защиты от кибератак. Также речь пойдет о том, как обеспечить кибербезопасность малого и среднего бизнеса без миллионных вложений.

Актуальной темой станет и построение карьеры в ИБ, например: какие направления существуют в отрасли, какие навыки особенно востребованы, как дорасти до CISO. Помимо этого, участники отрасли смогут поделиться советами, как растить свою команду и как ее удержать, когда сотрудники уже стали опытными.

По традиции представители государственных органов в рамках регуляторного трека расскажут об актуальных законодательных изменениях в ИБ, обсудят взаимодействие ИБ-компаний и государства, а также ответят на вопросы рынка.

Второй день. Технологии

Одной из главных тем второго дня станет SOC. Например, ИБ-специалисты расскажут, как реагировать на разные типы кибератак, в том числе с деструктивными целями, без каких технологий не может существовать современный центр противодействия кибератакам, от каких проблем в инфраструктуре он не сможет защитить, и как комплексный подход к ИБ помогает решить эту задачу.

В дополнение эксперты поделятся опытом построения кибербезопасности с применением облачных технологий и ИИ, а также обсудят практические методы построения безопасной ИТ-архитектуры.

Третий день. Практикум

Завершат SOC Forum 2024 практикумы по направлениям Offence и Defense, куда войдут наиболее интересные кейсы по обнаружению уязвимостей, деятельности APT-группировок, безопасной разработке, трендам даркнета и защите от атак на цепочки поставок. Помимо этого, докладчики смогут обсудить безопасность приложений, ПО с открытым кодом, а также реверс-инжиниринг софта и железа.

Вместе с этим действующие представители отрасли поделятся опытом выстраивания функций и процессов центра противодействия кибератакам. Также ИБ-специалисты обсудят тренды киберугроз и возможность появления «беспилотных» SOC’ов.

«Постоянно эволюционирующие киберугрозы требуют выстраивания новых процессов в информационной безопасности — как внутри самого SOC, так и за его пределами. Сегодня под прицелом хакеров находятся как крупные компании и госструктуры, так и МСП. При этом разные типы угроз — от шпионажа азиатских группировок до максимального деструктива со стороны проукраинских хакеров — требуют очень разных методов реагирования. Именно поэтому юбилейный SOC Forum будет посвящен формированию новых подходов к защите и станет ответом на многие актуальные вопросы: какие компетенции и технологии нужны современному SOC; как обеспечить кибербезопасность на уровне ПО и оборудования; как защититься от кибератак даже небольшим организациям и так далее», — пояснил Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар».

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