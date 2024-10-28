С 5 по 9 ноября 2024 года в Москве пройдет «Неделя кибербезопасности». Участников ждут экспозиции на улицах Москвы, встречи с экспертами ИБ-отрасли, нетворкинги для молодых специалистов и стартаперов. А ключевым событием станет десятый юбилейный SOC Forum.

«Неделю кибербезопасности» открывает экспозиция «Киберкультура». С 4 по 10 ноября улицы Москвы превратятся в пространство, где любой желающий сможет узнать, как безопасно вести себя в сети, распознавать фишинг, общаться с мошенниками и надежно хранить свои данные.

В технологических вузах Москвы пройдет серия образовательных лекций «Кибербез-ликбез». Эксперты рынка информационной безопасности поделятся реальными историями из своей практики, расскажут об особенностях работы в отрасли и о том, как противостоять киберпреступникам.

Кроме того, крупные российские ИБ-компании проведут дни открытых дверей для учащихся вузов и молодых специалистов. Посетители смогут узнать о построении карьеры в области ИБ, поучаствовать в мастер-классах, бизнес-играх, а также попасть на интервью с будущими работодателями.

5 ноября в Цифровом деловом пространстве при поддержке Агентства инноваций Москвы пройдет «Стартап-кафе PRO: кибербезопасность». Программа развития стартапов в сфере ИБ и смежных направлениях СyberStage представит результаты исследования рынка молодых ИБ-компаний. Аналитики, вендоры и инвесторы обсудят векторы развития и меры поддержки начинающих предпринимателей. В рамках презентационной встречи прошедшие экспертный отбор ИБ-проекты дадут фаундерам возможность получить рекомендации по привлечению инвестиций или найти стратегического партнера.

Центральным событием «Недели кибербезопасности» станет десятый ежегодный форум по информационной безопасности SOC Forum (Security Opportunitiesand Challenges Forum 2024). Он пройдет с 6 по 8 ноября в Конгресс-центре Центра Международной Торговли (ЦМТ) в Москве.

На площадке форума состоится выставка экспортных решений, на которой лидеры ИБ-отрасли представят свои лучшие продукты и услуги, а также продемонстрируют гостям возможности российского кибербеза. В дополнение зарубежные заказчики из разных стран обсудят с российской отраслью экспортный потенциал отечественных ИБ-решений.

С 6 по 7 ноября команды киберзащитников и нападающих сразятся в битве за колонизацию Марса. В схватке Red vs Blue примут участие до 250 экспертов в сферах реагирования и расследования киберинцидентов, пентестинга, а также независимые игроки.

За основными событиями «Недели кибербезопасности» и ключевыми дискуссиями SOC Forum можно будет следить дистанционно. Впервые в этом году свое вещание будет вести Кибербез ТВ — новостной дайджест мероприятия. Помимо прямых трансляций деловой программы, зрителей ждет эксклюзивный контент на тему ИБ с шоу-выступлениями, репортажами, интервью в прямом эфире и другими форматами.

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