Совсем скоро в INSECA стартуют новые курсы по информационной безопасности, которые помогут поменять направление внутри ИБ, систематизировать знания по конкретной теме и повысить квалификацию.

Киберразведка: Threat Intelligence
Начало занятий 9 ноября

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Курс ориентирован на практику и учит думать, как TI-аналитик. На занятиях тебя ждет:

  • 17 практических работ, которые воссоздают весь жизненный цикл TI;
  • пять экспертов в области ИБ, которые поделятся опытом и ответят на вопросы;
  • пять онлайн-вебинаров, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как искать новые угрозы и связи;
  • использование Python для сбора данных и выявления фишинговых ресурсов;
  • работа с реальным порталом киберразведки BI. ZONE Threat Intelligence;
  • бонус — бесплатный доступ к курсу «OpenCTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз».

Поиск киберугроз: Threat Hunting
Начало занятий 16 ноября

Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки. На курсе ты научишься:

  • выявлять аномалии на хосте и в сетевом трафике, которые не были задетектированы стандартными средствами защиты;
  • отличать аномалии от легитимного поведения;
  • понимать мышление злоумышленников;
  • формулировать и проверять гипотезы о киберугрозах.

Управление уязвимостями: Vulnerability management
Начало занятий 16 ноября

Пройди весь путь VM на практике – от поиска и эксплуатации, до устранения уязвимостей. На занятиях тебя ждет:

  • 14 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие задачи специалиста;
  • Metasploit, Nessus, Acunetix и другие инструменты;
  • четыре онлайн-вебинара с наставником;
  • встреча с Давидом Ордяном, сооснователем Metascan;
  • бонус — VM Toolbox.

Цифровая криминалистика и реагирование на инциденты: Digital Forensics & Incident Response
Начало занятий 9 ноября

Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности. На занятиях тебя ждет:

  • 26 практических работ, каждая симулирует рабочие задачи специалиста;
  • Volatility, FTK Imager, FastIR collector, Velociraptor и другие инструменты;
  • восемь онлайн-вебинаров с наставниками, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как эффективно применять киберразведданные при реагировании на инциденты;
  • бонус — DFIR Toolbox.

В INSECA учатся

Что еще важно

  • Авторы и эксперты курсов — практики с опытом более пяти лет в области ИБ. Среди них — руководители и основатели известных ИБ-компаний.
  • Учим тому, что точно пригодится в работе.
  • Комфортная нагрузка без отрыва от работы.
  • Вечный доступ в чат с экспертами и коллегами.
  • Можно учиться за счет работодателя.

Выбирай курс на сайте, смотри программу и записывайся!

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