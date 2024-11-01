Совсем скоро в INSECA стартуют новые курсы по информационной безопасности, которые помогут поменять направление внутри ИБ, систематизировать знания по конкретной теме и повысить квалификацию.
Киберразведка: Threat Intelligence
Начало занятий 9 ноября
В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Курс ориентирован на практику и учит думать, как TI-аналитик. На занятиях тебя ждет:
- 17 практических работ, которые воссоздают весь жизненный цикл TI;
- пять экспертов в области ИБ, которые поделятся опытом и ответят на вопросы;
- пять онлайн-вебинаров, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как искать новые угрозы и связи;
- использование Python для сбора данных и выявления фишинговых ресурсов;
- работа с реальным порталом киберразведки BI. ZONE Threat Intelligence;
- бонус — бесплатный доступ к курсу «OpenCTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз».
Поиск киберугроз: Threat Hunting
Начало занятий 16 ноября
Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки. На курсе ты научишься:
- выявлять аномалии на хосте и в сетевом трафике, которые не были задетектированы стандартными средствами защиты;
- отличать аномалии от легитимного поведения;
- понимать мышление злоумышленников;
- формулировать и проверять гипотезы о киберугрозах.
Управление уязвимостями: Vulnerability management
Начало занятий 16 ноября
Пройди весь путь VM на практике – от поиска и эксплуатации, до устранения уязвимостей. На занятиях тебя ждет:
- 14 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие задачи специалиста;
- Metasploit, Nessus, Acunetix и другие инструменты;
- четыре онлайн-вебинара с наставником;
- встреча с Давидом Ордяном, сооснователем Metascan;
- бонус — VM Toolbox.
Цифровая криминалистика и реагирование на инциденты: Digital Forensics & Incident Response
Начало занятий 9 ноября
Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности. На занятиях тебя ждет:
- 26 практических работ, каждая симулирует рабочие задачи специалиста;
- Volatility, FTK Imager, FastIR collector, Velociraptor и другие инструменты;
- восемь онлайн-вебинаров с наставниками, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как эффективно применять киберразведданные при реагировании на инциденты;
- бонус — DFIR Toolbox.
В INSECA учатся
- Авторы и эксперты курсов — практики с опытом более пяти лет в области ИБ. Среди них — руководители и основатели известных ИБ-компаний.
- Учим тому, что точно пригодится в работе.
- Комфортная нагрузка без отрыва от работы.
- Вечный доступ в чат с экспертами и коллегами.
- Можно учиться за счет работодателя.
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