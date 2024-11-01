Совсем скоро в INSECA стартуют новые курсы по информационной безопасности, которые помогут поменять направление внутри ИБ, систематизировать знания по конкретной теме и повысить квалификацию.

Киберразведка: Threat Intelligence

Начало занятий 9 ноября

В этом курсе собрано все, что нужно знать о проактивном анализе для защиты организации от киберугроз. Курс ориентирован на практику и учит думать, как TI-аналитик. На занятиях тебя ждет:

17 практических работ, которые воссоздают весь жизненный цикл TI;

пять экспертов в области ИБ, которые поделятся опытом и ответят на вопросы;

пять онлайн-вебинаров, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как искать новые угрозы и связи;

использование Python для сбора данных и выявления фишинговых ресурсов;

работа с реальным порталом киберразведки BI. ZONE Threat Intelligence;

бонус — бесплатный доступ к курсу «OpenCTI. Практический курс по работе с платформой анализа киберугроз».

Поиск киберугроз: Threat Hunting

Начало занятий 16 ноября

Получи навыки выявления аномалий в инфраструктуре с помощью формулировки гипотез и их дальнейшей проверки. На курсе ты научишься:

выявлять аномалии на хосте и в сетевом трафике, которые не были задетектированы стандартными средствами защиты;

отличать аномалии от легитимного поведения;

понимать мышление злоумышленников;

формулировать и проверять гипотезы о киберугрозах.

Управление уязвимостями: Vulnerability management

Начало занятий 16 ноября

Пройди весь путь VM на практике – от поиска и эксплуатации, до устранения уязвимостей. На занятиях тебя ждет:

14 практических работ, каждая из которых симулирует рабочие задачи специалиста;

Metasploit, Nessus, Acunetix и другие инструменты;

четыре онлайн-вебинара с наставником;

встреча с Давидом Ордяном, сооснователем Metascan;

бонус — VM Toolbox.

Цифровая криминалистика и реагирование на инциденты: Digital Forensics & Incident Response

Начало занятий 9 ноября

Получи навыки, необходимые для расследования, анализа и реагирования на инциденты кибербезопасности. На занятиях тебя ждет:

26 практических работ, каждая симулирует рабочие задачи специалиста;

Volatility, FTK Imager, FastIR collector, Velociraptor и другие инструменты;

восемь онлайн-вебинаров с наставниками, на одном из которых Олег Скулкин расскажет, как эффективно применять киберразведданные при реагировании на инциденты;

бонус — DFIR Toolbox.

В INSECA учатся

Что еще важно

Авторы и эксперты курсов — практики с опытом более пяти лет в области ИБ. Среди них — руководители и основатели известных ИБ-компаний.

Учим тому, что точно пригодится в работе.

Комфортная нагрузка без отрыва от работы.

Вечный доступ в чат с экспертами и коллегами.

Можно учиться за счет работодателя.

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