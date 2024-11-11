Когда-то давно ты мечтал иметь почтовый ящик на культовом @xakep.ru, но не успел? У тебя снова есть шанс! Теперь мы поддерживаем эту услугу на платной основе, и у нас появилась возможность подключить новых пользователей.

В прошлом году компания VK (Mail.ru), ранее позволявшая нам бесплатно поддерживать работу ящиков @xakep.ru, приняла решение прекратить эту практику. Так как бесплатная почта закончилась, мы провели опрос, чтобы установить количество желающих заплатить за эту услугу и определить ее цену.

В итоге стоимость составила 2000 рублей в год (к сожалению, тарифы у других сервисов оказались еще выше или сотрудничество с ними невозможно из-за санкций), и мы узнали, что даже на этих условиях с нами готовы остаться несколько сотен человек.

В этом году у нас есть хорошая новость для всех, кто не успел: появилась возможность подключить к сервису новых пользователей.

Почта на @xakep.ru — это не просто ящик, это часть истории. Так как количество мест ограничено, рекомендуем не затягивать с покупкой.

Зарегистрировать и оплатить новый «хакерский» ящик можно здесь.

Внимание! Если ты уже являешься платным пользователем почты @xakep.ru, напоминаем, что оплатить ящик нужно до 1 декабря 2024 года.

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