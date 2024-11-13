«Группа Астра» укрепляет сотрудничество с BI.ZONE: после успешного опыта реализации bug bounty для ОС Astra Linux вендор принял решение о расширении программы и на другие продукты своего технологического стека.

В июле 2024 года компания ISPsystem, входящая в состав ГК «Астра», запустила программу по поиску уязвимостей в одном из своих ключевых решений – VMmanager.

Багхантеры проверяют защищенность платформы виртуализации, а BI.ZONE отвечает за прием и анализ отчетов. Выплата «белым хакерам» за найденную уязвимость может достигать 100 000 рублей (размер вознаграждения зависит от уровня критичности бага).

VMmanager подходит для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, изоляции и абстрагирования виртуальной инфраструктуры от физической. Решение позволяет централизованно управлять средой виртуализации, эффективно использовать вычислительные и сетевые ресурсы.

Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации. Поддерживаются SAN-хранилища, а также хранилище Ceph. Высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования, а также микросервисной архитектуры платформы.

«Платформа VMmanager уже зарекомендовала себя как надежное решение для управления виртуальными машинами. Выход на BI.ZONE Bug Bounty подтверждает нашу постоянную приверженность обеспечению надежной защиты информационных систем. Эта программа также стимулирует коллективные усилия по укреплению безопасности информационных систем на всех уровнях, что делает наше партнерство еще более ценным», — комментирует Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

На сегодняшний день на платформе BI.ZONE Bug Bounty представлено уже три программы «Группы Астра»:

вышеописанная программа ISPsystem;

в августе 2023 года была запущена программа по флагманскому решению ОС Astra Linux;

в октябре 2024 года Astra Linux обновилась до версии 1.8.1 и получила собственную программу bug bounty. За найденные уязвимости ИБ-исследователи могут получить до 250 000 рублей.

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