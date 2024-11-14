Xakep #304. IP-камеры на пентестах
Грядут праздники, и отличным подарком друзьям, коллегам или даже самому себе может стать второй бумажный спецвыпуск «Хакера». Это не просто журнал, а настоящая капсула времени на 240 страниц с лучшими материалами за 2017–2019 годы.
Бумажный «Хакер» — артефакт для всех, кто увлекается технологиями и кибербезопасностью, а также прекрасная возможность пополнить архив или начать создание собственной коллекции.
Каждая статья в новом спецвыпуске сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволяет заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.
Что внутри?
В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghidra;
- и многому другому.
Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к доставке.
Многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.
Напоминаем, что тираж ограничен и советуем позаботиться о подарках заранее. Успей заказать свой экземпляр, пока второй спецвыпуск еще в наличии. Пусть твой праздник будет в стиле «Хакера»!
Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.