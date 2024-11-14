Грядут праздники, и отличным подарком друзьям, коллегам или даже самому себе может стать второй бумажный спецвыпуск «Хакера». Это не просто журнал, а настоящая капсула времени на 240 страниц с лучшими материалами за 2017–2019 годы.

Бумажный «Хакер» — артефакт для всех, кто увлекается технологиями и кибербезопасностью, а также прекрасная возможность пополнить архив или начать создание собственной коллекции.

Каждая статья в новом спецвыпуске сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволяет заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.

Что внутри?

В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

социальной инженерии;

шифрованию в мессенджерах;

уязвимостям IOT;

китайским хакерским группировкам;

взлому iPhone;

программированию FPGA;

даркнету;

реверс-инжинирингу гаджетов;

фреймворку Ghidra;

и многому другому.

Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к доставке.

Многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.

Напоминаем, что тираж ограничен и советуем позаботиться о подарках заранее. Успей заказать свой экземпляр, пока второй спецвыпуск еще в наличии. Пусть твой праздник будет в стиле «Хакера»!

Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.