Грядут праздники, и отличным подарком друзьям, коллегам или даже самому себе может стать второй бумажный спецвыпуск «Хакера». Это не просто журнал, а настоящая капсула времени на 240 страниц с лучшими материалами за 2017–2019 годы.

Бумажный «Хакер» — артефакт для всех, кто увлекается технологиями и кибербезопасностью, а также прекрасная возможность пополнить архив или начать создание собственной коллекции.

Каждая статья в новом спецвыпуске сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, что позволяет заглянуть за кулисы работы «Хакера» и узнать больше о жизни редакции в те годы.

Что внутри?

В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

  • социальной инженерии;
  • шифрованию в мессенджерах;
  • уязвимостям IOT;
  • китайским хакерским группировкам;
  • взлому iPhone;
  • программированию FPGA;
  • даркнету;
  • реверс-инжинирингу гаджетов;
  • фреймворку Ghidra;
  • и многому другому.

 

Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к доставке.

Многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.

Напоминаем, что тираж ограничен и советуем позаботиться о подарках заранее. Успей заказать свой экземпляр, пока второй спецвыпуск еще в наличии. Пусть твой праздник будет в стиле «Хакера»!

Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если же ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.

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