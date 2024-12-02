У нас хорошие новости: футболки «Хакера» снова в продаже! Стильный принт на классическом темно-стальном фоне может стать отличным подарком другу, коллеге или самому себе, ведь праздники уже близко.

Теперь футболки «Хакера» можно приобрести не только на конференциях: мы возобновляем онлайн-продажи, Xakep.shop снова в строю.

Все футболки выполнены из 100% хлопка высшего качества, а изоб­ражения нанесе­ны спо­собом шелкографии. Это позволит сохранить яркость и стойкость изображения даже после множества стирок.

Такую футболку точно заметят и оценят на конференциях, митапах или в офисе!

Доставка заказов по всей Рос­сии осуществляется через СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

Если ты хотел бы видеть другой мерч с логоти­пом «Хакера», и у тебя есть крутые идеи, смело пред­лагай свои варианты в комментариях. Возможно, в будущем мы воплотим в жизнь именно их!

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