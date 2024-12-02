Xakep #304. IP-камеры на пентестах
У нас хорошие новости: футболки «Хакера» снова в продаже! Стильный принт на классическом темно-стальном фоне может стать отличным подарком другу, коллеге или самому себе, ведь праздники уже близко.
Теперь футболки «Хакера» можно приобрести не только на конференциях: мы возобновляем онлайн-продажи, Xakep.shop снова в строю.
Все футболки выполнены из 100% хлопка высшего качества, а изображения нанесены способом шелкографии. Это позволит сохранить яркость и стойкость изображения даже после множества стирок.
Такую футболку точно заметят и оценят на конференциях, митапах или в офисе!
Доставка заказов по всей России осуществляется через СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).
Если ты хотел бы видеть другой мерч с логотипом «Хакера», и у тебя есть крутые идеи, смело предлагай свои варианты в комментариях. Возможно, в будущем мы воплотим в жизнь именно их!
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.