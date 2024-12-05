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Вебинар «Подпись и валидация образов в Kubernetes»
Ведущими вебинара выступят основатель и директор Luntry Дмитрий Евдокимов и Станислав Проснеков, глава DevOps департамента.
Во время эфира будут рассмотрены следующие вопросы:
- подготовка инфраструктуры для подписи и валидации образов;
- написание pipeline сборки для данного процесса;
- встраивание cosign в pipeline сборки;
- использование политик Kyverno и OPA Gatekeeper для валидации образов;
- возможности Luntry для контроля данного аспекта в инфраструктуре.
Дмитрий и Станислав поделятся своим опытом и ответят на вопросы участников вебинара.
Тема: «Подпись и валидация образов в Kubernetes»
Формат: бесплатный вебинар
Спикеры: Дмитрий Евдокимов (Luntry) и Станислав Проснеков (Luntry)
Время: 10 декабря 2024 года, 11:00 (по московскому времени)
Место: https://luntry.ru/
О Luntry
Эксперты Luntry специализируются на безопасности контейнеров и Kubernetes и работают в сфере ИБ более 15 лет. Команда создает решение для комплексной защиты контейнеров и Kubernetes на всех стадиях жизненного цикла приложения.
Luntry обеспечивает высокий уровень безопасности процессов, помогает создать инфраструктуру без слепых зон и наладить бесшовную коммуникацию между командами даже в самых крупных проектах.
Сейчас команда развивает свое решение и организует ежегодную конференцию по безопасности контейнеров и контейнерных сред «БеКон», на которую недавно открыли CFP.
Если хотите выступить на третьей конференции «БеКон», которая состоится в начале июня 2025 года, то смело заполняйте анкету докладчика на официальном сайте конференции. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года.
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