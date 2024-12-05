10 декабря в 11:00 (по московскому времени) эксперты Luntry проведут бесплатный вебинар , на котором расскажут о технических аспектах работы с валидацией образов. Эфир будет полезен для специалистов, которые работают с контейнеризацией и стремятся повысить безопасность инфраструктуры.

Зарегистрироваться на эфир можно здесь.

Вебинар «Подпись и валидация образов в Kubernetes»

Ведущими вебинара выступят основатель и директор Luntry Дмитрий Евдокимов и Станислав Проснеков, глава DevOps департамента.

Во время эфира будут рассмотрены следующие вопросы:

подготовка инфраструктуры для подписи и валидации образов;

написание pipeline сборки для данного процесса;

встраивание cosign в pipeline сборки;

использование политик Kyverno и OPA Gatekeeper для валидации образов;

возможности Luntry для контроля данного аспекта в инфраструктуре.

Дмитрий и Станислав поделятся своим опытом и ответят на вопросы участников вебинара.

Тема: «Подпись и валидация образов в Kubernetes» Формат: бесплатный вебинар Спикеры: Дмитрий Евдокимов (Luntry) и Станислав Проснеков (Luntry) Время: 10 декабря 2024 года, 11:00 (по московскому времени) Место: https://luntry.ru/

О Luntry

Эксперты Luntry специализируются на безопасности контейнеров и Kubernetes и работают в сфере ИБ более 15 лет. Команда создает решение для комплексной защиты контейнеров и Kubernetes на всех стадиях жизненного цикла приложения.

Luntry обеспечивает высокий уровень безопасности процессов, помогает создать инфраструктуру без слепых зон и наладить бесшовную коммуникацию между командами даже в самых крупных проектах.

Сейчас команда развивает свое решение и организует ежегодную конференцию по безопасности контейнеров и контейнерных сред «БеКон», на которую недавно открыли CFP.

Если хотите выступить на третьей конференции «БеКон», которая состоится в начале июня 2025 года, то смело заполняйте анкету докладчика на официальном сайте конференции. Заявки принимаются до 31 марта 2025 года.

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