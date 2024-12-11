Xakep #305. Multi-Step SQLi
Праздники все ближе, и второй бумажный спецвыпуск «Хакера» может стать отличным подарком для любого, кто интересуется технологиями и ИБ. Сборник объемом 240 страниц вобрал в себя лучшие материалы за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов.
Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.
Напоминаем, что многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.
Что внутри?
Уникальные комментарии от редакции и авторов, которыми дополнены все статьи, дают возможность заглянуть за кулисы создания журнала и узнать больше о его истории.
В журнале собраны темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- хитростям социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям интернета вещей;
- китайскими хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программирование микросхем FPGA;
- даркнету;
- анализу гаджетов методом реверс-инжиниринга;
- возможности фреймворка Ghidra;
- и многому другому.
Сколько стоит? Как доставляем?
Каждый экземпляр упакован в термоусадочную пленку и плотный картонный конверт, которые защищают журнал во время транспортировки.
Цена одного экземпляра — 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Мы отправляем заказы компанией СДЭК, а для тех, кто находится вдали от пунктов выдачи, предусмотрена доставка «Почтой России».
Так как тираж ограничен, настоятельно рекомендуем позаботиться о подарках заранее!
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.