Праздники все ближе, и второй бумажный спецвыпуск «Хакера» может стать отличным подарком для любого, кто интересуется технологиями и ИБ. Сборник объемом 240 страниц вобрал в себя лучшие материалы за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Напоминаем, что многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.

Что внутри?

Уникальные комментарии от редакции и авторов, которыми дополнены все статьи, дают возможность заглянуть за кулисы создания журнала и узнать больше о его истории.

В журнале собраны темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

хитростям социальной инженерии;

шифрованию в мессенджерах;

уязвимостям интернета вещей;

китайскими хакерским группировкам;

взлому iPhone;

программирование микросхем FPGA;

даркнету;

анализу гаджетов методом реверс-инжиниринга;

возможности фреймворка Ghidra;

и многому другому.

Сколько стоит? Как доставляем?

Каждый экземпляр упакован в термоусадочную пленку и плотный картонный конверт, которые защищают журнал во время транспортировки.

Цена одного экземпляра — 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Мы отправляем заказы компанией СДЭК, а для тех, кто находится вдали от пунктов выдачи, предусмотрена доставка «Почтой России».

Так как тираж ограничен, настоятельно рекомендуем позаботиться о подарках заранее!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.