Ранее мы уже предлагали тебе порадовать друзей, коллег или самого себя и приобрести к праздникам бумажный спецвыпуск «Хакера».

Лови еще одну идею для крутого подарка: футболка с логотипом ][ и стильным принтом на классическом темно-стальном фоне, которая точно не остается незамеченной.

Все футболки сделаны из 100% плотного хлопка высшего качества, а изоб­ражения нанесе­ны спо­собом шелкографии. Это позволит сохранить яркость и стойкость изображения даже после множества стирок.

Доставка заказов по всей Рос­сии осуществляется через СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

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