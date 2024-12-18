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Ранее мы уже предлагали тебе порадовать друзей, коллег или самого себя и приобрести к праздникам бумажный спецвыпуск «Хакера».
Лови еще одну идею для крутого подарка: футболка с логотипом ][ и стильным принтом на классическом темно-стальном фоне, которая точно не остается незамеченной.
Все футболки сделаны из 100% плотного хлопка высшего качества, а изображения нанесены способом шелкографии. Это позволит сохранить яркость и стойкость изображения даже после множества стирок.
Доставка заказов по всей России осуществляется через СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).
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