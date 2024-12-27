Праздники все ближе, и второй бумажный спецвыпуск «Хакера» может стать отличным подарком для любого, кто интересуется технологиями и ИБ. Сборник объемом 240 страниц вобрал в себя лучшие материалы за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Напоминаем, что многие читатели уже получили свои экземпляры, и их отзывы можно найти здесь.

Что внутри?

Уникальные комментарии от редакции и авторов, которыми дополнены все статьи, дают возможность заглянуть за кулисы создания журнала и узнать больше о его истории.

В журнале собраны темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

  • хитростям социальной инженерии;
  • шифрованию в мессенджерах;
  • уязвимостям интернета вещей;
  • китайскими хакерским группировкам;
  • взлому iPhone;
  • программирование микросхем FPGA;
  • даркнету;
  • анализу гаджетов методом реверс-инжиниринга;
  • возможности фреймворка Ghidra;
  • и многому другому.

Сколько стоит? Как доставляем?

Каждый экземпляр упакован в термоусадочную пленку и плотный картонный конверт, которые защищают журнал во время транспортировки.

Цена одного экземпляра — 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Мы отправляем заказы компанией СДЭК, а для тех, кто находится вдали от пунктов выдачи, предусмотрена доставка «Почтой России».

Так как тираж ограничен, настоятельно рекомендуем позаботиться о подарках заранее!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.

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