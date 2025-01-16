Праздники подошли к концу, а футболки «Хакера» все еще в продаже. Яркий принт на классическом темно-стальном фоне покажет всем, что ты в теме, а 100% хлопок высшего качества выдержит множество стирок.

Все футболки сделаны из плотного хлопка, а изоб­ражения нанесе­ны спо­собом шелкографии, что гарантирует долговечность картинки. Прямой силуэт и классический крой подойдут для любого типа фигуры.

Добавь уникальный мерч ][ в свой гардероб или подари футболку другу, коллеге и своей девушке-реверсерше!

Доставка заказов по всей Рос­сии осуществляется через СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

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