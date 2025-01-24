Хакер #307. Угон сессий Windows
Второй бумажный спецвыпуск «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов, по-прежнему в продаже. Это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.
Напоминаем, что многие читатели уже получили свои экземпляры журнала, и найти их отзывы можно здесь.
Что внутри?
В сборник вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghidra;
- и многому другому.
Все статьи сопровождаются уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.
Сколько стоит? Как доставляем?
Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к отправке.
Тираж спецвыпуска ограничен, поэтому рекомендуем не затягивать с оформлением заказа.
Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.