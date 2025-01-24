Второй бумажный спецвыпуск «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов, по-прежнему в продаже. Это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Напоминаем, что многие читатели уже получили свои экземпляры журнала, и найти их отзывы можно здесь.

Что внутри?

В сборник вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

социальной инженерии;

шифрованию в мессенджерах;

уязвимостям IOT;

китайским хакерским группировкам;

взлому iPhone;

программированию FPGA;

даркнету;

реверс-инжинирингу гаджетов;

фреймворку Ghidra;

и многому другому.

Все статьи сопровождаются уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.

Сколько стоит? Как доставляем?

Каждый журнал бережно упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к отправке.

Тираж спецвыпуска ограничен, поэтому рекомендуем не затягивать с оформлением заказа.

Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.