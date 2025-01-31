Когда-то ты мечтал иметь почтовый ящик на «Хакере», но не успел? У тебя снова есть такая возможность! Напоминаем, что теперь мы поддерживаем эту услугу на платной основе и продолжаем подключать новых пользователей.

В прошлом году компания VK (Mail.ru), ранее позволявшая нам бесплатно поддерживать работу почтовых ящиков, приняла решение прекратить эту практику.

Теперь стоимость обслуживания почтового ящика составляет 2000 рублей в год. Эта сумма обусловлена тарифами VK WorkSpace и позволяет нам поддерживать качество сервиса.

Почтовые ящики @xakep.ru не имеют ограничений по объему, что позволяет хранить все необходимые письма без забот о переполнении.

Наша почта работает на инфраструктуре VK WorkSpace, обеспечивая стабильность и отсутствие рекламы.

Почта на @xakep.ru — это не просто ящик, это часть истории и ностальгии. Присоединяйся к сообществу, покажи всем, что ты в теме!

Зарегистрировать и оплатить новый «хакерский» ящик можно здесь.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.