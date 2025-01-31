Хакер #307. Угон сессий Windows
В прошлом году компания VK (Mail.ru), ранее позволявшая нам бесплатно поддерживать работу почтовых ящиков, приняла решение прекратить эту практику.
Теперь стоимость обслуживания почтового ящика составляет 2000 рублей в год. Эта сумма обусловлена тарифами VK WorkSpace и позволяет нам поддерживать качество сервиса.
Почтовые ящики @xakep.ru не имеют ограничений по объему, что позволяет хранить все необходимые письма без забот о переполнении.
Наша почта работает на инфраструктуре VK WorkSpace, обеспечивая стабильность и отсутствие рекламы.
Почта на @xakep.ru — это не просто ящик, это часть истории и ностальгии. Присоединяйся к сообществу, покажи всем, что ты в теме!
Зарегистрировать и оплатить новый «хакерский» ящик можно здесь.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.