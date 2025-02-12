У нас отличные новости: мы начали подготовку нового бумажного спецвыпуска журнала, в который войдут лучшие статьи 2019–2021 годов. Оформить предзаказ по выгодной цене можно уже сейчас!

В 2023 и 2024 годах мы издали два бумаж­ных спецвыпуска «Хакера», вернувшись к «бумаге» впер­вые с 2015 года. Тираж этих сборников разошелся быс­тро, читате­ли оста­вили мно­жес­тво положительных отзы­вов, и стало ясно, что печать бумажных номеров обязательно нужно продолжать.

Теперь мы готовим третий бумажный спецвыпуск, в котором будут собраны лучшие статьи 2019−2021 годов. Журнал будет вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года (200+ страниц). Среди статей тебя ждут:

«хакерфон» с Kali;

освоение SDR;

фаззинг софта;

сравнение сканеров уязвимостей;

поиск логических багов в веб-приложениях;

и еще 17 лучших материалов прошлых лет.

Каждая статья в новом сборнике по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы.

Прием предварительных заказов уже открыт. Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых.

Цена одного экземпляра по предзаказу составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Обрати внимание, что пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.