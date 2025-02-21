Хакер #308. Pentest Award 2024
Что внутри?
В сборник вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные тогда в «Хакере» и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghidra;
- и многому другому.
Все статьи сопровождаются уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.
Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.
Многие читатели уже получили свои экземпляры журнала, и найти их отзывы можно здесь.
Цена и доставка
Каждый журнал упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к отправке.
Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».
Тираж спецвыпуска почти распродан, поэтому рекомендуем не затягивать с оформлением заказа.
Третий спецвыпуск
Мы уже работаем над третьим спецвыпуском, в который войдут лучшие статьи «Хакера» 2019–2021 годов.
Сборник будет вдвое толще обычных печатных номеров «Хакера» (200+ страниц). Среди статей тебя ждут:
- «хакерфон» с Kali;
- освоение SDR;
- фаззинг софта;
- сравнение сканеров уязвимостей;
- поиск логических багов в веб-приложениях;
- и еще 17 лучших материалов прошлых лет.
Прием предварительных заказов уже открыт!
Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых и всего за 1000 рублей (без учета почтовых расходов). После сдачи номера в печать стоимость увеличится.
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.