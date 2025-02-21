На нашем складе почти закончился тираж второго бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы с комментариями от авторов и редакторов. Рекомендуем поторопиться с заказом, пока номер еще есть в наличии!

Что внутри?

В сборник вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные тогда в «Хакере» и посвященные:

  • социальной инженерии;
  • шифрованию в мессенджерах;
  • уязвимостям IOT;
  • китайским хакерским группировкам;
  • взлому iPhone;
  • программированию FPGA;
  • даркнету;
  • реверс-инжинирингу гаджетов;
  • фреймворку Ghidra;
  • и многому другому.

Все статьи сопровождаются уникальными комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Многие читатели уже получили свои экземпляры журнала, и найти их отзывы можно здесь.

Цена и доставка

Каждый журнал упакован в термоусадочную пленку, надежный картонный конверт и уже готов к отправке.

Один журнал стоит 2000 рублей с учетом почтовых расходов. Доставка осуществляется компанией СДЭК. Если ты живешь далеко от пунктов выдачи заказов СДЭК, мы отправим спецвыпуск «Почтой России».

Тираж спецвыпуска почти распродан, поэтому рекомендуем не затягивать с оформлением заказа.

Третий спецвыпуск

Мы уже работаем над третьим спецвыпуском, в который войдут лучшие статьи «Хакера» 2019–2021 годов.

Сборник будет вдвое толще обычных печатных номеров «Хакера» (200+ страниц). Среди статей тебя ждут:

  • «хакерфон» с Kali;
  • освоение SDR;
  • фаззинг софта;
  • сравнение сканеров уязвимостей;
  • поиск логических багов в веб-приложениях;
  • и еще 17 лучших материалов прошлых лет.

Прием предварительных заказов уже открыт!

Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых и всего за 1000 рублей (без учета почтовых расходов). Пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.

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