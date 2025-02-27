Если в твоем гардеробе еще нет нашего мерча, самое время это исправить. Темно-стальной фон и яркий принт — классика, которая всегда в теме.

Футболки сделаны из 100% хлопка высшего качества, а принт нанесен спо­собом шелкографии и выдерживает множество стирок без потери цвета и качества. Прямой крой делает футболки универсальными и удобными для любого типа фигуры.

Уникальный мерч ][ не просто дополнит образ, но и подчеркнет твои интересы. Надевай футболку на митапе, в офисе и ночном багханте, или подари тому, кто ценит не только чистый код, но и хороший стиль.

Оформить заказ можно в нашем официальном магазине — xakep.shop.

Доставка заказов по всей Рос­сии осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

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