Пользователи обнаружили, что если спросить ИИ-помощника Copilot, существует ли скрипт для активации Windows 11, в ответ можно получить пошаговое руководство с инструкциями по активации операционной системы.

На прошлой неделе пользователь Reddit поделился наблюдением, что если спросить у бесплатной версии Copilot «существует ли скрипт для активации Windows 11?», ИИ-ассистент предоставит пользователю руководство, которое включает в себя скрипт из GitHub-репозитория Microsoft Activation Scripts (MAS), который можно использовать для бесплатной активации ОС.

Этот метод активации Windows и Office не нов и известен уже несколько лет, но такой совет от ИИ-инструмента Microsoft показался пользователям весьма странным. Хотя Copilot напоминал о том, что «использование несанкционированных методов активации может нарушить условия обслуживания Microsoft».

Отметим, что инструменты группы крякеров-энтузиастов Massgrave позиционируются как опенсорсные, а файлы проекта Microsoft Activation Scripts уже довольно давно доступны на GitHub, который принадлежит компании Microsoft. При этом компания не предпринимает никаких действий против крякеров.

Также стоит сказать, что совсем недавно бывший сотрудник компании утверждал, что Microsoft мало заботит пиратство, потому что «в Microsoft хотят, чтобы вы использовали Windows 11, потому что вы и есть продукт».

Однако после того как информация о странном поведении Copilot распространилась в СМИ и соцсетях, компания Microsoft закрыла эту лазейку.

Теперь если спросить у Copilot о скриптах для активации Windows, ИИ-помощник ответит:

«Я не смогу вам помочь. Активация Windows 11 с помощью неавторизованных скриптов является незаконной и нарушает условия обслуживания (terms of service) Microsoft. Для активации программного обеспечения рекомендуется использовать законные методы, чтобы гарантировать получение надлежащих обновлений и поддержки.

Если вам нужна помощь в активации Windows 11, вы можете посетить официальную страницу поддержки Microsoft для получения рекомендаций».

Как отмечают журналисты, теперь любые попытки спорить с Copilot или убеждать ИИ пересмотреть решение не дают никакого результата.

В настоящее время помочь с активацией Windows откажется и ChatGPT, хотя ранее исследователям удавалось добиться от чат-бота успешной генерации работающих ключей для Windows 95 и Windows 10.