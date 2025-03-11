Хакер #308. Pentest Award 2024
Вот уже два года подряд мы печатаем бумажные выпуски «Хакера», собирая в них лучшие статьи за прошедшие годы.
Сейчас кипит работа над третьим бумажным спецвыпуском, в котором будут собраны лучшие статьи 2019−2021 годов. Журнал будет вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года (200+ страниц). Среди статей тебя ждут:
- «хакерфон» с Kali;
- освоение SDR;
- фаззинг софта;
- сравнение сканеров уязвимостей;
- поиск логических багов в веб-приложениях;
- и еще 17 лучших материалов прошлых лет.
Каждая статья по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.
Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.
Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых и приобретешь журнал по самой выгодной цене: стоимость одного экземпляра по предварительному заказу составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов).
Обрати внимание, что после сдачи номера в печать стоимость увеличится!
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.