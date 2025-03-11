Прием предварительных заказов на третий бумажный спецвыпуск «Хакера» идет полным ходом. В сборник войдут лучшие статьи 2019–2021 годов с уникальными комментариями от авторов и редакторов. Успей оформить предзаказ по выгодной цене, ведь пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится!

Вот уже два года подряд мы печатаем бумажные выпуски «Хакера», собирая в них лучшие статьи за прошедшие годы.

Сейчас кипит работа над третьим бумажным спецвыпуском, в котором будут собраны лучшие статьи 2019−2021 годов. Журнал будет вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года (200+ страниц). Среди статей тебя ждут:

  • «хакерфон» с Kali;
  • освоение SDR;
  • фаззинг софта;
  • сравнение сканеров уязвимостей;
  • поиск логических багов в веб-приложениях;
  • и еще 17 лучших материалов прошлых лет.

Каждая статья по традиции будет сопровождаться уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых и приобретешь журнал по самой выгодной цене: стоимость одного экземпляра по предварительному заказу составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов).

Обрати внимание, что пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.

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