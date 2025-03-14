Хорошие новости: мы начинаем прием предварительных заказов на печатную версию книги Валентина Холмогорова «Хакеры.RU» с черно-белыми иллюстрациями! «Хакеры.RU» — книга об эпохе, когда интернет казался бесконечным миром возможностей, а хакинг — способом найти себя.

В прошлом году мы начали публиковать на страницах «Хакера» книгу нашего ведущего редактора Вален­тина Холмогорова.

Роман «Хакеры.RU» возрождает традиции и возвращает то время, когда «Хакер» был не только журналом о безопасности, но и частью хакерской культуры — со своими героями, духом свободы и пространством для интересных историй.

Теперь, когда история Кикса, Санчо и Трикси приближается к своему финалу, мы открываем прием предзаказов на печатную версию романа с черно-белыми иллюстрациями.

Такая книга станет отличным дополнением или началом коллекции, крутым подарком и эксклюзивным сувениром.

Стоимость одного экземпляра составляет 900 рублей (без учета почтовых расходов).

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Еще одна хорошая новость: первые три главы «Хакеров.RU» теперь доступны бесплатно!

«Эта книга — не просто приключения с элементами технотриллера, а попытка вернуть утраченную традицию. История о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям. Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит Валентин Холмогоров.

Начало рассылки заказов запланировано на апрель 2025 года. Доставка будет осуществляться компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи.

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