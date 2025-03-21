Хакер #309. Самооборона по-хакерски
В апреле в Москве пройдет форум «Территория безопасности 2025: все pro ИБ» – ежегодное мероприятие, включающее в себя четыре конференции, а также выставку отечественных технологий информационной безопасности.
- Когда: 3 апреля 2025 года
- Где: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33)
- Сайт: www.terrabez-conf.ru
Участников мероприятия ждут различные доклады и мастер-классы, дискуссии, технологические обзоры и практические панели в сфере информационной безопасности. Эксперты и гости обсудят текущий ландшафт угроз, обзоры и инсайты в рамках четырех конференций:
Также в рамках мероприятия пройдет ИБ-выставка. На стендах экспонентов можно проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с демо-версиями продуктов и подобрать ПО для конкретных бизнес-задач.
«Территория безопасности 2025» — живая среда для создания деловых связей и объединения заказчиков, производителей ПО и оборудования, интеграторов, стартапы в сфере кибербезопасности, представителей государственных органов и профессионального сообщества.
Регистрация на мероприятие уже открыта, зарегистрироваться можно здесь. Участие для руководителей ИБ-департаментов от компаний-заказчиков бесплатное!
Реклама. ООО «КомНьюс Груп». ИНН 7708218776.