В апреле в Москве пройдет форум «Территория безопасности 2025: все pro ИБ» – ежегодное мероприятие, включающее в себя четыре конференции, а также выставку отечественных технологий информационной безопасности.

Когда : 3 апреля 2025 года

: 3 апреля 2025 года Где : Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33)

: Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33) Сайт: www.terrabez-conf.ru

Участников мероприятия ждут различные доклады и мастер-классы, дискуссии, технологические обзоры и практические панели в сфере информационной безопасности. Эксперты и гости обсудят текущий ландшафт угроз, обзоры и инсайты в рамках четырех конференций:

Также в рамках мероприятия пройдет ИБ-выставка. На стендах экспонентов можно проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с демо-версиями продуктов и подобрать ПО для конкретных бизнес-задач.

«Территория безопасности 2025» — живая среда для создания деловых связей и объединения заказчиков, производителей ПО и оборудования, интеграторов, стартапы в сфере кибербезопасности, представителей государственных органов и профессионального сообщества.

Регистрация на мероприятие уже открыта, зарегистрироваться можно здесь. Участие для руководителей ИБ-департаментов от компаний-заказчиков бесплатное!

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