завершится прием предварительных заказов на третий бумажный спецвыпуск «Хакера», в который войдут лучшие статьи 2019–2021 годов с уникальными комментариями авторов и редакторов. Успей 1 апрелязавершится прием предварительных заказов на третий бумажный спецвыпуск «Хакера», в который войдут лучшие статьи 2019–2021 годов с уникальными комментариями авторов и редакторов. Успей оформить предзаказ по минимальной цене, близкой к себестоимости!

Мы почти завершили работу над третьим бумажным спецвыпуском «Хакера» и совсем скоро передадим журнал в печать.

В третьем спецвыпуске будут собраны лучшие статьи 2019−2021 годов, и журнал будет вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года (200+ страниц).

Среди статей тебя ждут:

Каждая статья по традиции будет сопровождаться комментариями авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друга эксклюзивным сувениром.

Оформив заказ сейчас, ты получишь третий спецвыпуск одним из первых и приобретешь журнал по самой выгодной цене: стоимость одного экземпляра по предварительному заказу составляет 1000 рублей (без учета почтовых расходов).

Обрати внимание: пос­ле сда­чи номера в печать стоимость увеличится до 1500 рублей!

Начало рассылки заказов запланировано на май 2025 года.

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