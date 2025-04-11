В этом году международный киберфестиваль Positive Hack Days будет проходить с 22 по 24 мая на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. Пространство фестиваля вновь будет разделено на две части. Помимо традиционной конференции посетителям будут бесплатно доступны познавательные и развлекательные ивенты, а мы будем ждать тебя на стенде «Хакера»!

Positive Hack Days

В открытой зоне фестиваля, доступной бесплатно всем желающим, гостей ждут интерактивные инсталляции, которые помогут познакомиться с цифровым миром и прокачать киберграмотность.

В бесплатной части гостей ждут интерактивные инсталляции в обновленном кибергороде, выступления на тему технологий на научпоп-сцене, квесты, в которых каждый сможет почувствовать себя реверс-инженером, масштабный концерт и многое-многое другое.

Для обсуждения актуальных вызовов в киберпространстве фестиваля соберутся представители министерств, руководители, CIO и CISO крупных IT-компаний, разработчики, хакеры и студенты. Вход в эту часть фестиваля, где соберутся более 500 спикеров, будет платным, а все собранные деньги будут переданы в благотворительные фонды.

Standoff 15

Также в рамках фестиваля, с 21 по 24 мая, будет проходить кибербитва Standoff 15. В июне 2024 года кибербитва впервые прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, в ней участвовали 42 команды из 21 страны — из Центральной и Южной Азии, Африки и с Ближнего Востока. В ноябре в битве приняли участие уже 48 команд атакующих из 20 стран. А в мае 2025 года они снова соберутся в Москве, чтобы сразиться за ресурсы виртуальных государств с лучшими командами.

На киберучениях с обеих сторон — атакующих и защитников — будут присутствовать как российские, так и иностранные команды ИБ-специалистов. Сильнейшие white hat’ы по итогам сражения разделят общий призовой фонд в размере 5 000 000 рублей.

Инфраструктура виртуального государства на макете Standoff 15 включает семь отраслей: металлургию, энергетику, нефтегазовую отрасль, банковский сектор, городскую среду, авиацию и логистику.

На кибербитве соберутся три десятка red team. Часть из них сможет принять участие по итогам прошлого года (Standoff 13, Standoff 14) и результатам двух сезонов Международных игр по кибербезопасности (осеннего 2024 года и весеннего, который пройдет в 2025 году). Другие группы атакующих получат путевки на 15-ю битву Standoff по итогам квалификационного отбора в апреле или будут персонально приглашены организаторами. В итоге права на участие в майской кибербитве удостоятся пять сильнейших команд отборочного тура.

В свою очередь blue team займутся защитой отраслей в режиме расследования (мониторинга) или реагирования. В первом случае их задача — фиксировать максимальное число инцидентов и расследовать совершенные атаки. В режиме реагирования команды смогут дополнительно предотвращать и отражать атаки. Организаторы обещают, что до половины групп защитников получат менторскую поддержку опытных специалистов по безопасности.

Стенд «Хакера»

В этом году мы будем рады снова приветствовать посетителей киберфестиваля на нашем стенде.

Команда «Хакера» приготовила немало интересного для гостей Positive Hack Days и наших подписчиков. На стенде тебя будут ждать:

автограф-сессия с ведущим редактором «Хакера» и автором романа «Хакеры.РУ» Валентином Холмогоровым;

общение с основателем Gameland и «Хакера» Дмитрием Агаруновым;

возможность приобрести третий бумажный спецвыпуск «Хакера», печатную версию книги «Хакеры.РУ» и полезную литературу издательства BHV, руку к которой приложили авторы журнала;

крутые сувениры для наших подписчиков.

Не упусти шанс встретиться с командой «Хакера»!

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