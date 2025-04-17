Совсем скоро в печать отправится третий бумажный спецвыпуск «Хакера» , в который вошли лучшие статьи 2019–2021 годов с уникальными комментариями авторов и редакторов. Успей оформить заказ и пополнить свою коллекцию!

Работа над третьим бумажным спецвыпуском «Хакера» практически завершена, и журнал совсем скоро будет передан в печать.

В третьем спецвыпуске собраны лучшие статьи 2019−2021 годов, и журнал будет вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года (200+ страниц).

Каждая статья по традиции сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.

Вошедшие в выпуск статьи:

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друзей эксклюзивным сувениром.

Тираж нового сборника ограничен, но мы по-прежнему принимаем заказы. Не упусти возможность добавить этот номер в свою коллекцию.

Стоимость одного экземпляра составляет 1500 рублей (без учета почтовых расходов).

Начало рассылки заказов запланировано на май 2025 года.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.