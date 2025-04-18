На улице теплеет, а значит, скоро начнутся митапы, конференции, багханты под открытым небом и реверсинг на летней веранде кофейни. В такое время особенно не хочется надевать что-то неудобное и скучное, поэтому напоминаем: у нас есть крутые футболки!

Футболки «Хакера» — это темно-стальной фон, яркий принт и 100% хлопок высшего качества.

Рисунок нанесен спо­собом шелкографии, он выдержит множество стирок без потери цвета, не выцветет и не потрескается. А прямой крой делает футболки универсальными и удобными для любого типа фигуры.

Это не просто мерч — это способ показать, что ты в теме. Надевай на конфу, в офис или просто вместо домашней футболки с облезшим логотипом стартапа, который давно канул в небытие.

Оформить заказ можно в нашем официальном магазине — xakep.shop.

Доставка заказов по всей Рос­сии осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

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