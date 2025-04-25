Событие объединит экспертов в сфере информационных технологий, начинающих специалистов, бизнес и студентов со всей России, чтобы вместе изучить актуальные угрозы, поделиться знаниями и найти новые пути защиты данных.

Когда: 29 апреля 2025 года Где: «Планетарий №1» (наб. Обводного канала, 74Ц, Санкт-Петербург) Подробнее ознакомиться с проектом и программой, а также бесплатно зарегистрироваться на конференцию можно на официальном сайте cyberwave.ru.

Cyberwave 2025

Конференция Cyberwave 2025 ставит перед собой цель — создать платформу для обмена опытом и реальными кейсами, способствующую коллаборации с бизнесом, развитию профессионального комьюнити и хантингу нового поколения кадров в области IT и кибербезопасности.

Мероприятие пройдет в уникальной локации — «Планетарий №1». Это мультимедийное пространство, которое может похвастаться самым большим в мире проекционным куполом — его диаметр составляет 37 метров. Планетарий располагается в здании крупнейшего в России старинного газгольдера.

Бесплатная регистрация на конференцию доступна на официальном сайте проекта.

Программа

Организаторы подготовили для участников Cyberwave 2025 насыщенную программу.

Среди спикеров — эксперты компаний T.Hunter, G-HACK, CodeScoring, «Согаз», а также яркие представители индустрии защиты данных, хорошо известные сообществу: Антон Лопаницын (Bo0om), Алексей Морозов (SooLFaa), Михаил Жмайло, Алексей Смирнов, Катя Тьюринг, Сергей Буреев, Дмитрий Прохоров. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам во время сессий или на афтепати.

Кроме того, партнером Cyberwave 2025 выступает факультет безопасности информационных технологий Университета ИТМО, который представит ряд активностей, связанных с практической кибербезопасностью.

На турнире CTF Battle участникам предстоит проверить свои силы в разных дисциплинах: криптографии, форензике, реверс-инжиниринге, веб- и сетевой безопасности. Все участвующие в CTF-батле получат сертификаты, а тройка лучших — ценные призы.

Серия из нескольких цепочек заданий Online Hack Quest, которые ориентированы на логику и потребуют определенных целевых действий. Игрокам предстоит найти уязвимости или «флаги» на продвигаемом продукте или сайте в условиях, приближенных к реальным. Каждый решивший цепочку заданий получит награды. Для участия в хак-квесте необходимо принести свой ноутбук.

Интерактивная зона Hardware Hack Zone, где пройдет Hardware Hacking — воркшоп со взломом физического оборудования, на котором исследователи смогут продемонстрировать свои силы в поиске и эксплуатации уязвимостей на аппаратном обеспечении под руководством опытных наставников. Успешно справившиеся с полным набором задач будут награждены призом.

Также гостей Cyberwave 2025 ждет выставка ретротехники от RetroTech Squad, на которой можно будет не только увидеть легендарные консоли и компьютеры, но и поучаствовать в игровых турнирах по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega и Tekken 3 на PS1.

Завершит программу Cyberwave 2025 афтепати, где гости смогут обсудить самые яркие моменты мероприятия, а также пообщаться с экспертами и единомышленниками и закрепить полезные знакомства в неформальной обстановке.

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