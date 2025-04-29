Почему стоит выбрать обучение с трудоустройством?
Классическое обучение не всегда гарантирует востребованность специалиста на рынке труда. Главное отличие курсов с трудоустройством — акцент на практику и поддержку на пути к первому рабочему месту. Ты не только изучаешь теорию, но и работаешь с реальными задачами, учишься взаимодействовать с командой и получаешь поддержку менторов.
Также Eduson Academy предлагает:
- полноценные программы, адаптированные под требования рынка;
- проверенные методики обучения, подходящие даже для новичков;
- наставничество и карьерную поддержку после завершения обучения.
Python: язык, открывающий множество дверей
Python — универсальный язык, который используют в веб-разработке, анализе данных, машинном обучении и автоматизации. Он идеально подходит для новичков, благодаря простому синтаксису и большому сообществу.
Что входит в программу:
- основы синтаксиса и структуры данных;
- работа с библиотеками Pandas, NumPy, Matplotlib;
- автоматизация задач;
- практические проекты;
- подготовка к собеседованиям и помощь с резюме.
Тестировщик: стабильная профессия в ИТ
Еще один популярный путь — обучение на тестировщика. Это идеальный старт для тех, кто хочет войти в ИТ, но пока не готов к программированию. Тестировщики проверяют качество продуктов, создают тест-кейсы и помогают находить баги до того, как продукт попадет к пользователям.
Что ты получишь на курсах тестировщика с трудоустройством:
- знания основ ручного тестирования;
- навыки работы с Jira, Postman и другими инструментами;
- основы автоматизации (по желанию);
- итоговый диплом и помощь в поиске первой работы.
Почему выбирают Eduson Academy?
- более 20 000 студентов завершили обучение;
- 90% трудоустроены в течение полугода;
- онлайн-формат и обучение в удобное время;
- наставники — действующие ИТ-специалисты;
- документ о прохождении обучения — электронный сертификат, который ценят работодатели.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли иметь техническое образование для начала?
Нет, достаточно базовых навыков работы с компьютером. Курсы подходят для новичков.
Есть ли гарантии трудоустройства?
Eduson Academy не только обучает, но и помогает составить резюме, подготовиться к собеседованиям и выйти на стажировку или работу в ИТ-компанию.
Сколько длится обучение?
В среднем от трех до шести месяцев при обучении в свободное от работы время.
Предусмотрена ли рассрочка?
Да, возможна оплата частями.
Начни карьеру в ИТ уже сегодня
Выбирая курсы Python или тестирования с последующим трудоустройством, ты инвестируешь в стабильное и востребованное будущее. Чем раньше ты начнешь, тем быстрее сможешь выйти на рынок с конкурентными преимуществами.
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