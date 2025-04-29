Выбор направления для старта карьеры в ИТ — сложная задача. Одними из самых востребованных и перспективных направлений на сегодня остаются программирование и тестирование. Если ты хочешь не просто пройти обучение, а действительно выйти на рынок труда с нужными навыками, стоит обратить внимание на курсы с трудоустройством Eduson Academy — онлайн-платформы с современными образовательными программами, ориентированными на результат.

Почему стоит выбрать обучение с трудоустройством?

Классическое обучение не всегда гарантирует востребованность специалиста на рынке труда. Главное отличие курсов с трудоустройством — акцент на практику и поддержку на пути к первому рабочему месту. Ты не только изучаешь теорию, но и работаешь с реальными задачами, учишься взаимодействовать с командой и получаешь поддержку менторов.

Также Eduson Academy предлагает:

полноценные программы, адаптированные под требования рынка;

проверенные методики обучения, подходящие даже для новичков;

наставничество и карьерную поддержку после завершения обучения.

Python: язык, открывающий множество дверей

Python — универсальный язык, который используют в веб-разработке, анализе данных, машинном обучении и автоматизации. Он идеально подходит для новичков, благодаря простому синтаксису и большому сообществу.

Что входит в программу:

основы синтаксиса и структуры данных;

работа с библиотеками Pandas, NumPy, Matplotlib;

автоматизация задач;

практические проекты;

подготовка к собеседованиям и помощь с резюме.

Подробная информация о курсе

Тестировщик: стабильная профессия в ИТ

Еще один популярный путь — обучение на тестировщика. Это идеальный старт для тех, кто хочет войти в ИТ, но пока не готов к программированию. Тестировщики проверяют качество продуктов, создают тест-кейсы и помогают находить баги до того, как продукт попадет к пользователям.

Что ты получишь на курсах тестировщика с трудоустройством:

знания основ ручного тестирования;

навыки работы с Jira, Postman и другими инструментами;

основы автоматизации (по желанию);

итоговый диплом и помощь в поиске первой работы.

Подробная информация о курсе

Почему выбирают Eduson Academy?

более 20 000 студентов завершили обучение;

90% трудоустроены в течение полугода;

онлайн-формат и обучение в удобное время;

наставники — действующие ИТ-специалисты;

документ о прохождении обучения — электронный сертификат, который ценят работодатели.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли иметь техническое образование для начала?

Нет, достаточно базовых навыков работы с компьютером. Курсы подходят для новичков.

Есть ли гарантии трудоустройства?

Eduson Academy не только обучает, но и помогает составить резюме, подготовиться к собеседованиям и выйти на стажировку или работу в ИТ-компанию.

Сколько длится обучение?

В среднем от трех до шести месяцев при обучении в свободное от работы время.

Предусмотрена ли рассрочка?

Да, возможна оплата частями.

Начни карьеру в ИТ уже сегодня

Выбирая курсы Python или тестирования с последующим трудоустройством, ты инвестируешь в стабильное и востребованное будущее. Чем раньше ты начнешь, тем быстрее сможешь выйти на рынок с конкурентными преимуществами.

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