Компания «МКО Системы» приглашает на ежегодную конференцию CIRF, где можно обменяться опытом, кейсами, инструментами и решениями в формате живого общения.

CIRF — ежегодное мероприятие, посвященное вопросам информационной безопасности в корпоративном сегменте. Конференция проводится для экспертов и специалистов из сфер ИБ, IT, СБ и бизнеса с целью обмена опытом, мнениями, инструментами и кейсами.

В этом году на CIRF (Corporate Incident Response and Forensic) выступят эксперты в области ИБ и IT, технические специалисты, юристы и разработчики, готовые обсудить сложные вопросы информационной безопасности и помочь найти решения.

Делиться экспертизой и опытом, обсуждать новости, тренды и проблемы будут:

Алексей Шульмин (Kaspersky);

Влад Азерский (F6);

Юрий Тихоглаз (Zero eDiscovery);

Дмитрий Беляев («АБТ»);

Александр Дмитриев («Нейроинформ»);

Никита Вьюгин («МКО Системы»);

Олег Безик («Лаборатория цифровых исследований»).

Список спикеров будет пополняться!

Дата и время: 20 мая 2025 года, 10:00 – 20:00 Место проведения: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 6 (BOUNCE) Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться. Подобнее о мероприятии: https://mko-security.ru/cirf

Реклама. ООО «МКО Системы». ИНН 7709458650.