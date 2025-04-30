Компания «МКО Системы» приглашает на ежегодную конференцию CIRF, где можно обменяться опытом, кейсами, инструментами и решениями в формате живого общения.

CIRF — ежегодное мероприятие, посвященное вопросам информационной безопасности в корпоративном сегменте. Конференция проводится для экспертов и специалистов из сфер ИБ, IT, СБ и бизнеса с целью обмена опытом, мнениями, инструментами и кейсами.

В этом году на CIRF (Corporate Incident Response and Forensic) выступят эксперты в области ИБ и IT, технические специалисты, юристы и разработчики, готовые обсудить сложные вопросы информационной безопасности и помочь найти решения.

Делиться экспертизой и опытом, обсуждать новости, тренды и проблемы будут:

  • Алексей Шульмин (Kaspersky);
  • Влад Азерский (F6);
  • Юрий Тихоглаз (Zero eDiscovery);
  • Дмитрий Беляев («АБТ»);
  • Александр Дмитриев («Нейроинформ»);
  • Никита Вьюгин («МКО Системы»);
  • Олег Безик («Лаборатория цифровых исследований»).

Список спикеров будет пополняться!

Дата и время: 20 мая 2025 года, 10:00 – 20:00

Место проведения: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 6 (BOUNCE)

Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться.

Подобнее о мероприятии: https://mko-security.ru/cirf

Реклама. ООО «МКО Системы». ИНН 7709458650.

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