CIRF — ежегодное мероприятие, посвященное вопросам информационной безопасности в корпоративном сегменте. Конференция проводится для экспертов и специалистов из сфер ИБ, IT, СБ и бизнеса с целью обмена опытом, мнениями, инструментами и кейсами.
В этом году на CIRF (Corporate Incident Response and Forensic) выступят эксперты в области ИБ и IT, технические специалисты, юристы и разработчики, готовые обсудить сложные вопросы информационной безопасности и помочь найти решения.
Делиться экспертизой и опытом, обсуждать новости, тренды и проблемы будут:
- Алексей Шульмин (Kaspersky);
- Влад Азерский (F6);
- Юрий Тихоглаз (Zero eDiscovery);
- Дмитрий Беляев («АБТ»);
- Александр Дмитриев («Нейроинформ»);
- Никита Вьюгин («МКО Системы»);
- Олег Безик («Лаборатория цифровых исследований»).
Список спикеров будет пополняться!
Дата и время: 20 мая 2025 года, 10:00 – 20:00
Место проведения: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 6 (BOUNCE)
Сколько стоит? Участие бесплатное — нужно просто зарегистрироваться.
Подобнее о мероприятии: https://mko-security.ru/cirf
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