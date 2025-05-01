Недавно мы опубликовали на страницах «Хакера» заключительную главу книги Валентина Холмогорова « Хакеры.RU ». Но прочитать эту прик­лючен­ческо‑фан­тасти­чес­кую исто­рию полностью можно не только онлайн: также ты можешь приобрести печатную версию книги с черно-белыми иллюстрациями. Рекомендуем не затягивать с заказом, так как тираж ограничен!

Почти полгода мы публиковали на страницах «Хакера» главы из книги нашего ведущего редактора Валентина Холмогорова.

«Эта книга — не просто приключения с элементами технотриллера, а попытка вернуть утраченную традицию. История о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям. Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит Валентин Холмогоров.

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