Хакер #311. Сетевые протоколы под микроскопом
Третий спецвыпуск вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года и насчитывает 200+ страниц.
Каждая статья по традиции сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.
Вошедшие в выпуск статьи:
- Luke, I am your fuzzer. Автоматизируем поиск уязвимостей в программах
- Лови сигнал! Используем SDR, чтобы перехватить и расшифровать сигнал пульта
- Второй раунд. Девять новых атак по обходным каналам на основе уязвимостей кеша
- Машинное зрение на Python. Обучаем нейросеть распознавать цифры
- Где учиться пентесту. Обзор площадок для практики навыков этичного хакера
- Без слежки и закладок. Как собрать свой мобильник и почему это проще, чем кажется
- Шах и мат! Как устроен нашумевший эксплоит checkm8 и как им воспользоваться
- KRACK на практике. Как работает атака на Wi-Fi с применением нашумевшей техники
- Атаки на Active Directory. Разбираем актуальные методы повышения привилегий
- Как укрепить «Веру». Делаем шифрованные контейнеры VeraCrypt неприступными
- Чемоданчик хакера 2020. Выбираем инструменты, которые хорошо иметь под рукой
- Хак в один клик. Сравниваем возможности автоматических сканеров уязвимостей
- Боевой смартфон. Делаем из устройства с Android «хакерфон» с помощью Termux и Kali
- Практика разбитых окон. Как устроена система безопасности Windows и как ее обходят
- Боевой Linux. Обзор самых мощных дистрибутивов для пентестов и OSINT
- Кунг-фу pivoting. Выжимаем максимум из постэксплуатации
- NPM Hijacking. Встраиваем произвольный код в приложения на Node.js
- Атака на Apple. Как вайтхеты внедрились в сеть Apple и добрались до исходников iOS
- В поисках утечек. Как хакеры ищут и угоняют чужие базы данных
- Роковые ошибки. Как искать логические уязвимости в веб-приложениях
- Разбираем V8. Заглядываем под капот Chrome на виртуалке с Hack The Box
- Близкие контакты. Разбираемся, как работают системы безопасности кредитных карт
Журналы, надежно защищенные термоусадочной пленкой и упакованные в прочные картонные конверты, отправятся к своим владельцам уже совсем скоро — в первой половине мая.
Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друзей эксклюзивным сувениром.
Стоимость одного экземпляра составляет 1500 рублей (без учета почтовых расходов).
Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.