Рады сообщить, что тираж третьего бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором мы собрали лучшие статьи 2019–2021 годов, покинул типографию. Не упусти возможность добавить этот номер в свою коллекцию!

Третий спецвыпуск вдвое толще обычных номеров «Хакера» образца 2015 года и насчитывает 200+ страниц.

Каждая статья по традиции сопровождается уникальными комментариями от авторов и редакторов, которые расскажут о создании материалов и позволят заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы.

Вошедшие в выпуск статьи:

Журналы, надежно защищенные термоусадочной пленкой и упакованные в прочные картонные конверты, отправятся к своим владельцам уже совсем скоро — в первой половине мая.

Бумажный спецвыпуск — это прекрасная возможность пополнить архив, начать создание собственной коллекции или порадовать друзей эксклюзивным сувениром.

Стоимость одного экземпляра составляет 1500 рублей (без учета почтовых расходов).

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.