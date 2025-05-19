Работаешь в сфере ИТ или ИБ? Тогда подписка на «Хакер» — это инструмент, который помогает тебе быть в курсе ключевых угроз, багов и приемов защиты.

Мы ежедневно публикуем статьи, обзоры, исследования и новости о кибербезопасности, которые помогают специалистам работать эффективнее и предотвращать инциденты до того, как они станут проблемой.

Наша корпоративная подписка предоставляет неограниченный доступ к 120 000 материалам, архиву за 25 лет и PDF-выпускам журнала. Это удобное решение как для небольшого стартапа, так и для ИБ-отдела крупной компании.

Если ты давно с нами, но все еще читаешь «Хакер» в личное время и за свой счет, возможно, пора рассказать руководству о корпоративной подписке.

Такая инвестиция в знания поможет снизить риски и повысить квалификацию всей команды. Ведь образование — это ключ к проактивной защите!

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