В рамках киберфестиваля Positive Hack Days в «Лужниках» с 21 по 24 мая пройдет кибербитва Standoff 15 . В соревнованиях примут участие более 40 команд атакующих и защитников из 15 стран. А мы напоминаем, что будем ждать тебя на стенде «Хакера»!

Standoff 15

В кибербитве сразятся более 40 команд атакующих и защитников из 15 стран: Франции, Италии, Германии, Польши, Сербии, России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Туниса, Омана и ОАЭ.

В результате сильнейшие красные команды разделят общий призовой фонд в размере 50 000 долларов. А команды защитников займутся расследованием живых хакерских атак и защитой отраслей, чтобы потом применить полученные знания в реальной жизни.

На стороне атакующих в этом году будет более 30 команд. Часть из них присоединились к кибербитве по итогам апрельского квалификационного тура. Другие получили приглашения по результатам предыдущих битв (Standoff 13 и Standoff 14) и двух сезонов Международных игр по кибербезопасности. Кроме того, по специальной иностранной квоте к соревнованию присоединились 10 профессиональных пентестерских коллективов, включая ведущие команды Юго-Восточной Азии. Сторону «синих» будут представлять 13 команд защитников.

В жюри — эксперты команды Standoff и команды ESC, которые будут следить за соблюдением правил кибербитвы и проверять отчеты как синих, так и красных команд.

Участникам кибербитвы предстоит атаковать и защищать инфраструктуру виртуального государства. Она включает семь отраслей: металлургию, энергетику, нефтегазовую отрасль, банковский сектор, городскую среду, авиацию и логистику.

У каждого сегмента будут свои физические макеты и обновленная система визуализации, чтобы зрители своими глазами могли увидеть последствия успешных атак: отключение уличного освещения, задержки авиарейсов, топливный коллапс из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе, сбой банковского приложения и даже остановку паровой турбины на ТЭЦ.

В инфраструктуру нефтяной и энергетической отраслей в этом году интегрированы импортозамещенные Linux-домены, а в банковском секторе — решения на основе отечественного эквайринга Системы быстрых платежей, а также многофункциональная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. В общей сложности инфраструктура цифрового государства охватывает более 600 единиц программного обеспечения, аппаратов и устройств.

Команды атакующих смогут протестировать новые техники атак. Например, обход двухфакторной аутентификации (TOTP/2FA), обход политики Content Security Policy (CSP bypass), эксплуатацию переполнения буфера в пользовательских сервисах, обман кеширования DNS (DNS CacheDeception) и удаленное выполнение кода через десериализацию библиотеки Python (Pickle Deserialization).

В общей сложности красные команды смогут попытаться реализовать более 120 критических событий. За успешную реализацию атак и событий команды будут получать очки в соответствии с уровнем сложности задач.

Команды «синих» смогут защищать отрасли в режиме расследования или реагирования. В первом случае их задача — фиксировать максимальное число инцидентов и расследовать все совершенные атаки. В режиме реагирования команды смогут дополнительно предотвращать и отражать атаки, чтобы защитить свою отрасль.

Стенд «Хакера»

В этом году мы будем рады снова приветствовать гостей и участников Positive Hack Days на нашем стенде (№48).

Команда «Хакера» приготовила немало интересного для гостей фестиваля и наших подписчиков. На нашем стенде тебя будут ждать:

автограф-сессия с ведущим редактором «Хакера» и автором романа «Хакеры.РУ» Валентином Холмогоровым;

общение с основателем Gameland и «Хакера» Дмитрием Агаруновым;

возможность приобрести третий бумажный спецвыпуск «Хакера», печатную версию книги «Хакеры.РУ» и полезную литературу издательства BHV, к созданию которой приложили руку авторы журнала;

крутые сувениры для наших подписчиков.

Не упусти шанс встретиться с командой «Хакера»!

Реклама. АО «Позитив Текнолоджиз». ИНН 7718668887.