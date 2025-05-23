3 июня в Москве третий раз состоится « БеКон » — конференция по безопасности контейнеров и контейнерных сред, организованная компанией Luntry.

«БеКон» поможет перейти на новый уровень понимания контейнерной безопасности и применять современные подходы к ее обеспечению:

DevSecOps;

Shift Left Security;

Zero Trust;

Security/Policy-as-Code и так далее.

Конференция будет полезна архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, специалистам и руководителям ИБ-департаментов.

Участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями крупных компаний, спикерами и экспертами в области безопасности контейнеров.

Темы докладов:

«Неочевидные и непонятные моменты безопасности Kubernetes», Дмитрий Евдокимов (Luntry);

«Без секретов! Workload Identity Federation: безопасная аутентификация в облаке», Дмитрий Лютов (Yandex Cloud);

«Расширение политик фильтрации трафика в Cilium», Антон Баранов (ГК Астра);

«Чем собирать контейнеры, если вы параноик?», Михаил Кожуховский (Flowmaster).

Другие доклады будут объявлены позднее на сайте мероприятия.

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