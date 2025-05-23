3 июня в Москве третий раз состоится «БеКон» — конференция по безопасности контейнеров и контейнерных сред, организованная компанией Luntry.

«БеКон» поможет перейти на новый уровень понимания контейнерной безопасности и применять современные подходы к ее обеспечению:

  • DevSecOps;
  • Shift Left Security;
  • Zero Trust;
  • Security/Policy-as-Code и так далее.

Конференция будет полезна архитекторам, инфраструктурным и платформенным командам, DevOps/DevSecOps, специалистам и руководителям ИБ-департаментов.

Участники смогут познакомиться и лично пообщаться с представителями крупных компаний, спикерами и экспертами в области безопасности контейнеров.

Темы докладов:

  • «Неочевидные и непонятные моменты безопасности Kubernetes», Дмитрий Евдокимов (Luntry);
  • «Без секретов! Workload Identity Federation: безопасная аутентификация в облаке», Дмитрий Лютов (Yandex Cloud);
  • «Расширение политик фильтрации трафика в Cilium», Антон Баранов (ГК Астра);
  • «Чем собирать контейнеры, если вы параноик?», Михаил Кожуховский (Flowmaster).

Другие доклады будут объявлены позднее на сайте мероприятия.

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