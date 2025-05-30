В прошлом месяце на сайте «Хакера» завершилась публикация книги Валентина Холмогорова « Хакеры.RU » — приключенческой истории с налетом технотриллера и атмосферой времен, когда хакинг был стилем жизни. Ты можешь не просто прочитать эту историю, но и подержать ее в руках — у нас есть бумажная версия книги с черно-белыми иллюстрациями!

Книга станет отличным дополнением или началом коллекции, крутым подарком и эксклюзивным сувениром, а также порадует всех, кто не любит читать с экрана. Ведь монитор не пахнет бумагой.

«Эта книга — не просто приключения с элементами технотриллера, а попытка вернуть утраченную традицию. История о двух парнях из небольшого городка, которые, каждый по своим причинам, погрузились в хакинг. О том, как строчки кода меняют судьбы, как человеческие ошибки ведут к испытаниям, а случайные встречи — к новым возможностям. Здесь есть любовь, дружба, предательство, победы и поражения. Но главное — здесь есть дух того времени, когда хакерство было не просто набором технологий, а способом поиска себя и своего места в мире. И если эта книга станет для кого-то искрой, пробуждающей интерес к знаниям, значит, все было не зря», — говорит Валентин Холмогоров.

Напоминаем, что первые главы «Хакеров.RU» доступны для чтения без платной подписки:

Стоимость одного экземпляра составляет 1200 рублей (без учета почтовых расходов). Доставка осуществляется компанией СДЭК до удобного тебе пункта выдачи.

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