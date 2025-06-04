19–20 июня в Екатеринбурге, при поддержке Министерства цифрового развития и связи, состоится всероссийская конференция IT IS conf. Мероприятие объединит более 600 экспертов из области ИТ и кибербезопасности, руководителей компаний, представителей профильных министерств и делового сообщества.

Двухдневная программа конференции включает пять тематических треков и более 35 практико-ориентированных докладов. Полное расписание доступно на сайте IT IS conf.

Откроет конференцию пленарная сессия «Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет отрасль ИБ». Модератором выступит Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности и автор блога «Бизнес без опасности». Участники сессии — топ-менеджеры ведущих российских компаний, включая:

Валентина Богданова, генерального директора УЦСБ;

Николая Нашивочникова, заместителя генерального директора и технического директора компании «Газинформсервис»;

Вадима Курзина, директора по информационной безопасности Уральского завода гражданской авиации.

Треки конференции:

ИБ не для галочки: «ответственное потребление» бюджетов;

Архитектура цифровой устойчивости;

Application Security: как безопасность приложений меняет правила игры;

Технологии построения цифрового доверия;

ИБ-экосистемы: утопия или рабочая модель.

Среди спикеров конференции:

Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности и автор блога «Бизнес без опасности»;

Николай Нашивочников, заместитель генерального директора и технический директор «Газинформсервис»;

Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности компании «Аквариус»;

Лев Палей, директор по информационной безопасности компании «Вебмониторэкс»;

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности»;

Николай Домуховский, заместитель генерального директора по научно-технической работе и директор Аналитического центра УЦСБ;

Иван Щербак, директор подразделения ИнфоТеКС в Екатеринбурге;

Дмитрий Хомутов, директор Ideco;

Игорь Арефьев, DevSecOps Head, ОТП Банк;

Константин Мушовец, директор УЦСБ SOC;

Максим Мисюра, директор по информационной безопасности DOMA.AI.

Кроме того, в рамках IT IS conf пройдет мастерская Центра кибербезопасности УЦСБ с практическими воркшопами по ключевым направлениям ИБ и выставка решений российских разработчиков.

Участие в IT IS Conf бесплатное, предусмотрены онлайн- и офлайн-форматы. Требуется предварительная регистрация на сайте конференции. Количество мест ограничено.

Реклама. ООО «УЦСБ». ИНН 6672235068.