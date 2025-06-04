Хакер #313. Вызов для Windows
19–20 июня в Екатеринбурге, при поддержке Министерства цифрового развития и связи, состоится всероссийская конференция IT IS conf. Мероприятие объединит более 600 экспертов из области ИТ и кибербезопасности, руководителей компаний, представителей профильных министерств и делового сообщества.
Двухдневная программа конференции включает пять тематических треков и более 35 практико-ориентированных докладов. Полное расписание доступно на сайте IT IS conf.
Откроет конференцию пленарная сессия «Новая киберреальность РФ: что изменилось в 2025 году и куда идет отрасль ИБ». Модератором выступит Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности и автор блога «Бизнес без опасности». Участники сессии — топ-менеджеры ведущих российских компаний, включая:
- Валентина Богданова, генерального директора УЦСБ;
- Николая Нашивочникова, заместителя генерального директора и технического директора компании «Газинформсервис»;
- Вадима Курзина, директора по информационной безопасности Уральского завода гражданской авиации.
Треки конференции:
- ИБ не для галочки: «ответственное потребление» бюджетов;
- Архитектура цифровой устойчивости;
- Application Security: как безопасность приложений меняет правила игры;
- Технологии построения цифрового доверия;
- ИБ-экосистемы: утопия или рабочая модель.
Среди спикеров конференции:
- Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности и автор блога «Бизнес без опасности»;
- Николай Нашивочников, заместитель генерального директора и технический директор «Газинформсервис»;
- Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности компании «Аквариус»;
- Лев Палей, директор по информационной безопасности компании «Вебмониторэкс»;
- Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности»;
- Николай Домуховский, заместитель генерального директора по научно-технической работе и директор Аналитического центра УЦСБ;
- Иван Щербак, директор подразделения ИнфоТеКС в Екатеринбурге;
- Дмитрий Хомутов, директор Ideco;
- Игорь Арефьев, DevSecOps Head, ОТП Банк;
- Константин Мушовец, директор УЦСБ SOC;
- Максим Мисюра, директор по информационной безопасности DOMA.AI.
Кроме того, в рамках IT IS conf пройдет мастерская Центра кибербезопасности УЦСБ с практическими воркшопами по ключевым направлениям ИБ и выставка решений российских разработчиков.
Участие в IT IS Conf бесплатное, предусмотрены онлайн- и офлайн-форматы. Требуется предварительная регистрация на сайте конференции. Количество мест ограничено.
Реклама. ООО «УЦСБ». ИНН 6672235068.