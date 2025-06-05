Вы спрашивали, планируем ли мы допечатывать первый и второй бумажные спецвыпуски «Хакера». Мы не могли не откликнуться на эти просьбы, и у нас отличные новости: дополнительные тиражи выйдут уже этим летом. Если ты пропустил спецвыпуски раньше — это твой шанс, предварительные заказы открыты!

Первый спецвыпуск — это 200 страниц лучших статей за 2015–2017 годы. Материалы времен перехода «Хакера» в цифру, культовые темы, яркие обложки, комментарии авторов — все, что делало журнал особенным в те годы.

Второй спецвыпуск — это 240 страниц отборного контента за 2017–2019: от социальной инженерии до реверса гаджетов и взлома iPhone. Этот выпуск мы готовили в год 25-летия «Хакера». Статьи, которые раньше никогда не издавались на бумаге, стало можно подержать в руках.

Оба бумажных сборника — это не просто ностальгия. Это крутой подарок, коллекционный экземпляр и настоящая капсула времени для всех, кто рос и развивался вместе с «Хакером».

Цена одного экземпляра составляет 2000 рублей (без учета почтовых расходов).

Важно! Пожалуйста, не объединяй разные спецвыпуски в одну корзину! Заказы на первый и второй сборники нужно оформлять отдельно.

Выпуски выйдут в разное время: отгрузка первого спецвыпуска начнется в июле, а второго — в августе. Они будут отправлены разными партиями. При объединении заказов велика вероятность возникновения путаницы и проблем с доставкой, чего явно не хотим ни ты, ни мы.

Мы подготовили эти выпуски для тех, кто скучает по «Хакеру» на бумаге, любит настоящие журналы и хранит их как часть истории. Как и в прошлый раз — тиражи ограничены, так что советуем не затягивать с оформлением предзаказов.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.