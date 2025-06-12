Хочешь пополнить архив, начать собирать коллекцию или порадовать друзей крутым сувениром? Не упусти момент! Все три бумажных спецвыпуска «Хакера» доступны для заказа. В сборники вошли лучшие статьи за 2015–2021 годы с комментариями авторов и редакторов. Тиражи ограничены, поэтому рекомендуем не затягивать с покупкой.

Первый спецвыпуск (2015–2017)

Впервые вышел в 2023 году, и сейчас мы готовим дополнительный тираж. Внутри — материалы времен перехода «Хакера» в цифру, культовые темы, яркие обложки, комментарии авторов — все, что делало журнал особенным в те годы. Статьи, которые раньше никогда не издавались на бумаге, стало можно подержать в руках. Отгрузка первого спецвыпуска начнется в июле.

Второй спецвыпуск (2017–2019)

Вышел в 2024 году, в год 25-летия «Хакера» и теперь тоже возвращается в печать по просьбам читателей. В этом сборнике собраны публикации на самые разные темы: от социальной инженерии до реверса гаджетов и взлома iPhone. Доставка второго спецвыпуска запланирована на август.

Третий спецвыпуск (2019–2021)

Самый свежий номер — покинул типографию в мае 2025 года. Более 200 страниц отборных материалов: от SDR и атак на Active Directory до checkm8 и VeraCrypt. Каждая статья по традиции сопровождается с комментариями авторов и редакторов, позволяя заглянуть за кулисы работы «Хакера» в те годы. Третий спецвыпуск уже отпечатан и приедет к тебе быстро, ждать почти не придется.

Неважно, соберешь ли ты полный сет или начнешь с одного — бумажные «Хакеры» созданы, чтобы радовать всех, кто вырос с журналом, и тех, кто открывает его заново.

Цена одного экземпляра составляет 2000 рублей (без учета почтовых расходов).

⚠️ Внимание! Пожалуйста, не объединяй разные спецвыпуски в одну корзину! Заказы на каждый номер нужно оформлять отдельно — журналы выйдут в разное время и будут отправлены разными партиями. При объединении заказов велика вероятность возникновения путаницы и проблем с доставкой, чего явно не хотим ни ты, ни мы.

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.