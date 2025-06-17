20–22 июня в эко-парке «Русский Берег» на Волге пройдет антиконференция Summer Merge. Это ивент для ИТ-специалистов, которые ищут живого общения с коллегами и любят загородный отдых.

В этом году к Summer Merge присоединятся участники более чем из 45 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Барнаул и так далее.

Организаторы подготовили более 50 выступлений от экспертов «Лаборатории Касперского», Альфа-банка, T-банка, SimbirSoft и других крупных компаний. Однако основной акцент будет сделан на личностном развитии, нетворкинге и укреплении профессиональных связей.

Помимо деловой части Summer Merge предлагает спортивную и развлекательную программы с тремя десятками видами активностей. В числе прочего, участники смогут покататься на сапах, присоединиться к соревнованиям по пляжному волейболу, мастер-классам по фехтованию, фридайвингу и капоэйре, а также сыграть в квизы и настолки.

«За время проведения Summer Merge стал уникальной площадкой, которая комбинирует традиционный формат профессиональных конференций и летний отдых в палаточном лагере. Сердце антиконференции — яркие выступления от топовых IT-экспертов, но выходящие далеко за рамки привычных форматов и тем. Здесь вместо обыденных лекций — необычные и креативные мастер-классы, а вместо душных аудиторий — посиделки у костра до утра», — комментирует директор программного комитета Summer Merge Алексей Чернов.

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