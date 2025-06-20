Лето, жара и хочется носить только легкое, удобное и классное. Самое время обновить гардероб, ведь цена на футболки «Хакера» снижена!

В наличии остались только средние и небольшие размеры — отличный вариант для тех, кто носит такие сам или ищет подарок для девушки или подростка.

Футболки «Хакера» — это:

темно-стальной фон и яркий принт, который сразу выделит тебя на фоне чужих скучных поло;

100% хлопок высокого качества — мягкий, прочный и дышащий;

шелкография, которая выдержит десятки стирок без трещин и выцветания;

прямой крой, который удобно сидит, не мешает двигаться и жить.

Это не просто футболка — это способ показать, что ты в теме. С мерчем «Хакера» удобно и на конфе, и за ноутом на летней веранде. Носи сам или подари тому, кто ценит не только чистый код, но и хороший стиль.

Оформить заказ можно в нашем официальном магазине — xakep.shop.

Доставка заказов по всей России осуществляется компанией СДЭК. Также возможна доставка в другие страны (по этим вопросам пиши на dmitri@glc.ru).

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