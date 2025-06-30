Как ты знаешь, время от времени мы проводим офлайновые митапы для читателей «Хакера», технарей, ИБ-шников и просто увлеченных людей. Это неформальные встречи без рекламы и спонсоров для тех, кто любит обсуждения не только в комментах, но и лицом к лицу.

Митапы «Хакера» — не конференции, а камерные тусовки, где можно завести интересные знакомства, полезные связи и пообщаться с единомышленниками, обсудив технологии или просто жизнь. Иногда на наших встречах выступают эксперты с докладами, а иногда в программе просто живое общение.

Все, что касается встреч, обсуждается в Telegram-чате сообщества. Там собираются те, кому интересно участвовать, организовывать, предлагать темы и просто быть в курсе. Именно там рождаются будущие митапы.

Если тебе это близко — присоединяйся!

Реклама. ИП Яковлева А.В. ИНН 503806735948.